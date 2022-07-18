Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

По словам заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова об увольнении Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой пока речь не идет,

"Сейчас об увольнении этих двух должностных лиц пока речь не идет. Речь идет о том, что генпрокурор отстранен от должности, а глава СБУ - временно отстранен от возложенных на него обязанностей", - сказал Смирнов.

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Он добавил, что это сделано, чтобы сделать невозможным потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуют в отношении представителей СБУ, подозреваемых в сотрудничестве со страной агрессором.

По словам Смирнова, по результатам проверок решение об увольнении может быть не принято.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова

Позже стало известно, что обязанности генпрокурора будет временно исполнять Алексей Симоненко.

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