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Устойчивый рост и прибыльность: владелец OnlyFans получил $338 млн дивидендов

25 августа, 2023 пятница
13:02
Мир

Леонид Радвинский, владелец онлайн-платформы OnlyFans, где на контенте зарабатывают музыканты, знаменитости и секс-работники, получил дивиденды в размере $338 млн

Об этом сообщает BBC News.

По данным журнала Forbes, состояние единственного акционера британской компании Fenix ​​International Леонида Радвинского оценивается в 2,1 млрд долларов.

Годовая прибыль онлайн-платформы подскочила до более чем полумиллиарда долларов, сообщает ее материнская компания Fenix ​​International.

В отчетах, представленных в Регистрационную палату компаний Великобритании, фирма сообщила, что за год, до конца ноября 2022 года, на платформу OnlyFans было потрачено более 5,5 млрд долларов (в 2021 году – 4,8 млрд долларов).

Зарегистрированная в Лондоне фирма сообщила, что прибыль до налогообложения за этот период достигла $525 млн по сравнению с $432 млн в предыдущем году.

На платформе сейчас работает более трех миллионов авторов, обслуживающих около 240 миллионов пользователей. Число создателей OnlyFans подскочило на 47% – почти до 3,2 миллиона, а количество пользователей выросло на 27% и приблизилось к 239 миллионам.

Компания также заявила, что впервые более половины ее доходов приходится на услуги без подписки, такие как советы и контент по запросу от авторов.

Фирма уверяет, что берет на себя пятую часть платежей на сайте, около 80% достается создателям.

"OnlyFans зафиксировала устойчивый рост и прибыльность, – говорится в заявлении Fenix ​​International. – Это отражает как рост платформы с точки зрения количества создателей контента и поклонников, так и рост доходов имеющихся создателей контента", – добавили в компании.

Трафик OnlyFans и других потоковых сайтов резко возрос во время карантина из-за коронавируса, поскольку люди застряли в своих домах, однако на многих из этих платформ успехи пошли на убыль после снятия ограничений.

  • 31 января пользователи России массово пожаловались, что сервис подписки на уникальный контент OnlyFans стал недоступным в стране. Платформа заявила , что это техническая ошибка.

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