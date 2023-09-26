Устойчивость критической инфраструктуры выше, чем в прошлом году, многие объекты оборудовали автономными источниками питания, - Укрэнерго
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что устойчивость украинской критической инфраструктуры по сравнению с прошлым годом повысилась: многие объекты оборудовали автономными источниками питания
Об этом Кудрицкий рассказал в интервью РБК-Украина .
Глава правления НЭК "Укрэнерго" напомнил, что в прошлом году даже большим больницам не хватало генераторных мощностей. Сейчас благодаря тому, что в Украину завезли большое количество генераторов, гораздо больше объектов критической инфраструктуры оборудованы автономными источниками питания.
"Я могу утверждать, что по сравнению с осенью прошлого года сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры – больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций – оборудованы автономными источниками питания. Поэтому у нас в принципе устойчивость этой критической инфраструктуры на местах сейчас гораздо выше", - рассказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что оборудование критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но позволяет быть более гибкими, если придется применять графики отключения электроэнергии.
"Пока хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - указал он.
По словам Кудрицкого, несмотря на то, что графики отключения конкретных потребителей составляются "на местах", всю систему аварийных ограничений электроснабжения сбалансируют с учетом опыта прошлого года.
- Ранее заместитель министра энергетики сообщила , что в Украине подготовили графики отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но их применять не планируют.
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