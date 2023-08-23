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Уставный капитал на 437,5 млн грн, 24 объекта в Киевской и Львовской областях: Украина национализировала активы российского олигарха Молчанова

23 августа, 2023 среда
11:01
Экономика

В среду, 23 августа, Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства активы ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова

Об этом информируют пресс-службы Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, ООО "Аэрок" входит в состав группы компаний "Группа ЛСР", владельцем которой является российский миллиардер. Это общество – один из крупнейших производителей продукции из газобетона, бетона. Оно поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов.

Отмечается, что компания "Аэрок" владеет двумя газобетонными заводами в Обухове и Березане Киевской области. Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую материнскую компанию из РФ.

По данным Офиса генпрокурора, группа компаний "Группа ЛСР" способствует ведению агрессивной войны, уплачивая налоги и сборы в государственный бюджет РФ в больших объемах. Также она активно участвует в ипотечных программах по обеспечению жильем участников так называемой СВО, инвестирует в строительство жилья для военнослужащих государства-агрессора.

Как отмечают в ГБР, Андрей Молчанов является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ". Он приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

Решением суда национализирован уставный капитал общества на 437,5 млн грн, 24 объекта имущества в Киевской и Львовской областях, денежные средства на счетах и изъятую готовую продукцию.

Так, основанием для национализации активов российского олигарха стали материалы уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и оправдания, признания правомерной, а также отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников.

  • В июне ВАКС передал в доход Украины имущество подсанкционной российской корпорации "Ростех", а именно грузопассажирский самолет АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн.
Украина
Россия
олигархи
Война с Россией
ГБР
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