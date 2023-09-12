Установлены личности троих росгвардейцев, которые замучили двух гражданских во время оккупации Херсона
Херсонская прокуратура объявила подозрение трем росгвардейцам, которые во время оккупации Херсона жестоко пытали гражданских
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
С марта по октябрь 2022 года во время оккупации Херсона трое росгвардейцев и другие военнослужащие ВС РФ похищали местных жителей и арестовывали их в захваченном здании изолятора временного содержания.
Гражданских жителей жестоко пытали, применяли психологическое и физическое насилие, заставляли сотрудничать с оккупационными властями и свидетельствовать против себя, родных и знакомых.
Сейчас известно о более 200 гражданских, которые содержались в этом здании и ежедневно подвергались различным пыткам, в том числе применению электрического тока в области половых органов.
Прокуратуре известно о двух фактах смерти гражданских от пыток.
Трем подозреваемым росгвардейцам инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), а двое из них обвиняются еще и в умышленном убийстве гражданского лица (ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.438 УК Украины).
Фото: Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
Фото: Офис генерального прокурора
- Пытки российскими офицерами украинских гражданских лиц и военнопленных свидетельствуют о том, что это стало частью системной политики России против Украины.
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