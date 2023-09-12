Установлены личности троих росгвардейцев, которые замучили двух гражданских во время оккупации Херсона

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

С марта по октябрь 2022 года во время оккупации Херсона трое росгвардейцев и другие военнослужащие ВС РФ похищали местных жителей и арестовывали их в захваченном здании изолятора временного содержания.

Гражданских жителей жестоко пытали, применяли психологическое и физическое насилие, заставляли сотрудничать с оккупационными властями и свидетельствовать против себя, родных и знакомых.

Сейчас известно о более 200 гражданских, которые содержались в этом здании и ежедневно подвергались различным пыткам, в том числе применению электрического тока в области половых органов.

Прокуратуре известно о двух фактах смерти гражданских от пыток.

Трем подозреваемым росгвардейцам инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), а двое из них обвиняются еще и в умышленном убийстве гражданского лица (ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора