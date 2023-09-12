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Установлены личности троих росгвардейцев, которые замучили двух гражданских во время оккупации Херсона

12 сентября, 2023 вторник
18:07
Война с Россией

Херсонская прокуратура объявила подозрение трем росгвардейцам, которые во время оккупации Херсона жестоко пытали гражданских

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

С марта по октябрь 2022 года во время оккупации Херсона трое росгвардейцев и другие военнослужащие ВС РФ похищали местных жителей и арестовывали их в захваченном здании изолятора временного содержания.

Гражданских жителей жестоко пытали, применяли психологическое и физическое насилие, заставляли сотрудничать с оккупационными властями и свидетельствовать против себя, родных и знакомых.

Сейчас известно о более 200 гражданских, которые содержались в этом здании и ежедневно подвергались различным пыткам, в том числе применению электрического тока в области половых органов.

Прокуратуре известно о двух фактах смерти гражданских от пыток.

Трем подозреваемым росгвардейцам инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины), а двое из них обвиняются еще и в умышленном убийстве гражданского лица (ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.438 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора


Фото: Офис генерального прокурора


Фото: Офис генерального прокурора

  • Пытки российскими офицерами украинских гражданских лиц и военнопленных свидетельствуют о том, что это стало частью системной политики России против Украины.
Криминал
російська армія
Херсон
пленние
оккупированные территории
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