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Главная война с Россией Установлено несколько уровней надзора за оружием, поставляемым Украине, - Ермак

Установлено несколько уровней надзора за оружием, поставляемым Украине, - Ермак

20 августа, 2022 суббота
16:00
война с Россией

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил мировое сообщество, что западное оружие в надежных руках, и сообщил, что в Украине действуют различные уровни контроля за передаваемыми военными поставками

Об этом он написал в колонке Newsweek.

По его словам, Украина уже продемонстрировала свое желание бороться за себя. А недавние поставки из США в Украину ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS) позволили Вооруженным силам Украины уничтожить сотни приоритетных российских целей.

"Я могу заверить американский народ и его избранных представителей, что президент Владимир Зеленский и его администрация рассматривают эффективное использование оружия не только как главный приоритет, но и как священную обязанность, которую мы имеем перед украинским народом. Именно поэтому Владимир Зеленский ввел уровни контроля и подотчетности, чтобы обеспечить надзор за помощью, передаваемой Украине", - сказал он.

Андрей Ермак рассказал, что Зеленский и его команда советников регулярно встречаются с представителями стран, оказывающих эту помощь, и отчитываются о том, где и как эта помощь используется.

"Кроме того, делегаты Верховной Рады почти еженедельно проводят виртуальные встречи со своими коллегами из Европы, чтобы убедиться, что законодательные органы располагают необходимой информацией для выполнения своих надзорных функций", - сказал руководитель Офиса президента.

Правительство также организует брифинги для соответствующих комитетов конгресса США по надзору за помощью в сфере безопасности и сотрудничает с атташе по обороне США бригадным генералом Гарриком М. Хармоном.

Он добавил, что для информированности общественности создали совместный информационный центр. Это также позволяет сотрудничать с журналистами и другими должностными лицами.

  • 18 августа СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена не выступает против ударов украинской армии по целям РФ во временно оккупированном Крыму западным оружием.
  • 19 августа мы писали, что США предоставят Украине еще $775 млн военной помощи. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, беспилотники и ракетные системы.

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