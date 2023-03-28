Установлено лицо полковника РФ, отдавшего приказ о бомбардировке драмтеатра в Мариуполе
Полковника РФ, отдавшего приказ бомбардировать драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе Донецкой области, зовут Сергей Атрощенко
Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, Сергей Атрощенко родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Затем он жил в русских Липецке и Воронеже.
Как установили расследователи InformNapalm , ныне полковник РФ живет на съемной квартире в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, недалеко от набережной.
- В Мариуполе оккупанты сносят исторический центр города. По словам Андрющенко, восстановить все это будет невозможно.
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