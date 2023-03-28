Об этом сообщил советник легитимного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, Сергей Атрощенко родился 5 мая 1981 года в городе Овруч Житомирской области. Затем он жил в русских Липецке и Воронеже.

Как установили расследователи InformNapalm , ныне полковник РФ живет на съемной квартире в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, недалеко от набережной.