"Установлено более 500 тыс. противотанковых мин": в ВСУ рассказали о мерах противодействия наступлению РФ на севере

Об этом в интервью Укринформу сказал командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.

"На сегодняшний день продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования рубежей обороны, а также обслуживанию и наращиванию инженерных заграждений. На основных направлениях вероятного наступления противника с июня 2022 года до сих пор установлено более 500 тысяч противотанковых мин. В частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, заминированных завалов и т.д. Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", - рассказал он.

Также военные устанавливают дополнительные камеры наблюдения и работают над усилением защиты критической инфраструктуры. Наев заверил, что работы по укреплению границы ведутся круглосуточно.

"Мы вместе создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для вражеских сил", - подчеркнул генерал.

Отметим, что сейчас, по его словам, РФ сосредоточила у северной границы Украины около 19 тыс. военных.