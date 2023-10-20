"Установлено более 500 тыс. противотанковых мин": в ВСУ рассказали о мерах противодействия наступлению РФ на севере
На севере Украины установили более 500 тыс. противотанковых мин, чтобы сделать границу максимально непроходимой для российских войск в случае повторного наступления
Об этом в интервью Укринформу сказал командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.
"На сегодняшний день продолжаются мероприятия по совершенствованию фортификационного оборудования рубежей обороны, а также обслуживанию и наращиванию инженерных заграждений. На основных направлениях вероятного наступления противника с июня 2022 года до сих пор установлено более 500 тысяч противотанковых мин. В частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, заминированных завалов и т.д. Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", - рассказал он.
Также военные устанавливают дополнительные камеры наблюдения и работают над усилением защиты критической инфраструктуры. Наев заверил, что работы по укреплению границы ведутся круглосуточно.
"Мы вместе создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для вражеских сил", - подчеркнул генерал.
Отметим, что сейчас, по его словам, РФ сосредоточила у северной границы Украины около 19 тыс. военных.
- 26 июня Наев сообщил о завершении строительства психологически-тактических полос препятствий на севере страны.
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