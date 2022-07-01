Установили флаг СССР во временно оккупированной Новой Каховке: подозрение объявили жителям Херсона
Прокуратура объявила подозрение участникам пророссийской ОО, установившим флаг СССР в оккупированной Новой Каховке Херсонской области
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
По информации следствия, подозреваемые являются активными участниками пророссийской общественной организации. Во временно оккупированной Новой Каховке публично установили флаг СССР на крыше кинотеатра. Кроме того, они по российскому каналу пропагандировали коммунизм в Украине.
Подольская окружная прокуратура Киева объявила этим трем жителям Херсона подозрение в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима (ч. 2 ст. 436-1 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
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