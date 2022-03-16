"Устанавливайте спутниковые тарелки, смотрите Еспресо и других вещателей": Княжицкий дал советы, как сохранить доступ к информации в условиях агрессии РФ
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий посоветовал украинцам смотреть украинские каналы через интернет и устанавливать спутниковые тарелки в условиях, когда российские оккупанты пытаются уничтожать телебашни
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Информация – тоже оружие. И очень важна. В Виннице агрессор попал в телебашню. Могут быть проблемы с принятием сигнала Т2. Но телевидение можно смотреть через кабель, Интернет. Башню восстановят. Мой совет – покупайте и устанавливайте спутниковые тарелки даже в тех местах, которые вдали от боевых действий. Ведь враг объявил войну украинскому телевидению", - написал Княжицкий.
Народный депутат отметил, что правдивую информацию можно узнать на каналах украинских вещателей, в частности, Еспресо. Николай Княжицкий также распространил ссылки на страницы Еспресо в соцсетях, в том числе на русском и английском языках.
"Правдивую информацию можно получить на канале, сайте в соцсетях Еспресо и других украинских вещателей. Вот ссылки на страницы Еспресо. Присоединяйтесь! Идем в наступление на информационном фронте! Правда – главное наше оружие на информационном фронте. Только вокруг правды может объединиться цивилизованный мир. Когда Россия сеет мрак и смерть, дерзко и громко лжет миллионам людей по всему миру, мы считаем жизненно необходимым доносить правду до всех, независимо от языка общения. с места событий во все уголки мира. Призываем распространять ссылки на наши страницы, указанные ниже. Делитесь ссылками со своими иностранными друзьями, приглашайте подписаться и шейрить", - подчеркнул Княжицкий.
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"Пока наши воины мужественно защищают страну на передовой, наша общая задача - вести борьбу на фронте информационном. Ковать победу. Каждую минуту. Итого. На всех фронтах. К победе!" - подытожил Княжицкий.
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