"Устанавливайте спутниковые тарелки, смотрите Еспресо и других вещателей": Княжицкий дал советы, как сохранить доступ к информации в условиях агрессии РФ

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Информация – тоже оружие. И очень важна. В Виннице агрессор попал в телебашню. Могут быть проблемы с принятием сигнала Т2. Но телевидение можно смотреть через кабель, Интернет. Башню восстановят. Мой совет – покупайте и устанавливайте спутниковые тарелки даже в тех местах, которые вдали от боевых действий. Ведь враг объявил войну украинскому телевидению", - написал Княжицкий.



Народный депутат отметил, что правдивую информацию можно узнать на каналах украинских вещателей, в частности, Еспресо. Николай Княжицкий также распространил ссылки на страницы Еспресо в соцсетях, в том числе на русском и английском языках.



"Правдивую информацию можно получить на канале, сайте в соцсетях Еспресо и других украинских вещателей. Вот ссылки на страницы Еспресо. Присоединяйтесь! Идем в наступление на информационном фронте! Правда – главное наше оружие на информационном фронте. Только вокруг правды может объединиться цивилизованный мир. Когда Россия сеет мрак и смерть, дерзко и громко лжет миллионам людей по всему миру, мы считаем жизненно необходимым доносить правду до всех, независимо от языка общения. с места событий во все уголки мира. Призываем распространять ссылки на наши страницы, указанные ниже. Делитесь ссылками со своими иностранными друзьями, приглашайте подписаться и шейрить", - подчеркнул Княжицкий.



Telegram страницы:



https://t.me/espresotb - Украинский

https://t.me/espresotvrus - Русский

https://t.me/espresotveng - Английский



Facebook страницы:



https://www.facebook.com/espreso.tv - Украинский

https://www.facebook.com/espreso.tvrussianversion/ - Русский

https://www.facebook.com/espreso.tvenglishversion/ - Английский



Instagram страницы



https://www.instagram.com/espreso.tv/ - Украинский

https://www.instagram.com/espresotvrus/ - Русский

https://www.instagram.com/espresotveng/ - Английский



Tik-tok



https://www.tiktok.com/@espresotv - Украинский

https://www.tiktok.com/@espresotvrus - Русский

https://www.tiktok.com/@espresotveng - Английский



Twitter:



https://twitter.com/EspresoTV - Украинский

https://twitter.com/Espresotveng - Английский

https://twitter.com/EspresotvDe - Немецкий



"Пока наши воины мужественно защищают страну на передовой, наша общая задача - вести борьбу на фронте информационном. Ковать победу. Каждую минуту. Итого. На всех фронтах. К победе!" - подытожил Княжицкий.