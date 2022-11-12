Устанавливать временные ограничения на действие "зернового коридора" неправильно, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что неправильно устанавливать временные ограничения для действия "зернового коридора"
Об этом он заявил журналистам после визита в Узбекистан, цитирует Haber Türk .
"Было бы неправильно устанавливать временные ограничения. Мы сказали им, что чем дольше будете выполнять эту работу, тем слаженнее она будет. С другой стороны, мне кажется, надо хорошо очертить границы этой работы и хорошо над ней работать", - сказал Эрдоган.
Он отметил, что в этом может помочь более интенсивная поставка удобрений и продовольствия в страны, которые сейчас нуждаются в этом больше. Это касается, в частности, стран Африки.
- 12 ноября Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал очередные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу мирных переговоров.
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