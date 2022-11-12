Устанавливать временные ограничения на действие "зернового коридора" неправильно, - Эрдоган

Об этом он заявил журналистам после визита в Узбекистан, цитирует Haber Türk .

"Было бы неправильно устанавливать временные ограничения. Мы сказали им, что чем дольше будете выполнять эту работу, тем слаженнее она будет. С другой стороны, мне кажется, надо хорошо очертить границы этой работы и хорошо над ней работать", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в этом может помочь более интенсивная поставка удобрений и продовольствия в страны, которые сейчас нуждаются в этом больше. Это касается, в частности, стран Африки.

12 ноября Реджеп Тайип Эрдоган также анонсировал очередные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу мирных переговоров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb