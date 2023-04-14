Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствием установлено, что эксмилиционер после начала полномасштабного вторжения был завербован представителем ГРУ РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Одесской области.

Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации и передвижения военной техники подразделений ВСУ, обстановку в портах Одессы, Черноморска и железнодорожного сообщения.

"Во исполнение задач российских кураторов информатор приобрел три видеокамеры – так называемые фотоловушки, которые установил вдоль железнодорожных путей в пригороде Одессы для фиксирования проезжающих грузовых поездов. Данные, фиксировавшие камеры, в реальном времени через мобильное приложение получали представители спецслужб РФ", - говорится в сообщении. сообщении.

В ведомстве отметили, что на закупку и установку видеокамер предатель получил 50 тысяч гривен.

Мужчину удалось задержать при выполнении очередного задания врага у железнодорожных путей. Тогда у него изъяли взрывчатые вещества и боеприпасы, в том числе 12 тротиловых шашек весом 3,2 кг, детонаторы, взрыватель и противотанковую мину.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.