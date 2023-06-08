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Аналитика

"Усталости от Украины" нет

8 июня, 2023 четверг
07:19
Статьи Николай Княжицкий

Американцы и поляки продолжают поддерживать Украину. Я проанализировал в статье опросы общественного мнения в этих странах

Симптомов "усталости от Украины" не видно. Это подтверждают свежие опросы общественного мнения в США и Польше – двух ключевых странах, от которых зависит помощь нашему государству.

Соединенные Штаты поставляют нам наиболее необходимое оружие и оказывают большую финансовую поддержку, являясь объединяющей силой международной проукраинской коалиции. В начале полномасштабного вторжения Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев, предоставила нам значительную военную, гуманитарную и финансовую помощь. Стала настоящим логистическим хабом для украинского государства, нашего фронта и тыла.

Согласно июньскому опросу Reuters/Ipsos, 56% американцев поддерживают предоставление оружия Украине. И, что особенно важно, этот показатель не изменился с февраля. Среди избирателей Демократической партии процент сторонников вооружения воюющей Украины составляет 76%, среди республиканцев – 44%.

Это твердая основа для продолжения помощи Украине, которую не поколебало ни течение времени, ни антиукраинская кампания популярных американских блоггеров, ни внутренние проблемы США. В Конгрессе двухпалатная поддержка Украины держится крепко и ничто ей не угрожает. По крайней мере, пока.

Конечно, беспокоит относительно низкий процент поддержки среди республиканцев. Однако причина этого заключается не в усталости от Украины и пророссийских симпатиях Дональда Трампа, а преимущественно в неприятии политики президента Джо Байдена большинством республиканцев. По принципу: когда что-то делает Байден, тогда мы против.

В мае польский правительственный Центр изучения общественного мнения (CBOS) провел опрос об отношении поляков к актуальным проблемам их жизни и ситуации в стране. 74% респондентов отметили, что война в Украине влияет на безопасность самой Польши. Для нас особенно важно то, что 72% респондентов поддерживают принятие украинских беженцев с территорий, где продолжаются боевые действия.

Итак, подавляющее большинство поляков понимают, что лозунг "За вашу и нашу свободу" не пуст, потому что он наполнен реальным, хотя для нас чрезвычайно трагическим содержанием.

Шестого июня польские фермеры возобновили блокировку транспортов с украинской сельскохозяйственной продукцией на переходе в Шегинях (Львовщина). Несмотря на то, что Европейская комиссия продлила до середины сентября запрет на импорт в страны ЕС (Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Болгария) пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Согласно цитированному опросу, 45% поляков поддержало это решение и только 15% высказались против. На вопрос, была ли отмена пошлины на экспорт украинской продукции в ЕС после 24 февраля 2022 года ошибкой, утвердительно ответило 42% респондентов. 34% заявило, что это было правильное решение. Не является неожиданностью то, что среди первой группы доминируют жители села, а во второй больше жителей больших городов.

Следует констатировать, что, к сожалению, сработала кампания запугивания поляков "огромными объемами завоза" в страну украинской сельскохозяйственной продукции. И вроде бы связанных с тем проблем в польском агросекторе: снижением цен на зерно и другие продукты, оставлением миллионов тонн непроданного зерна на складах. Хотя правдивая картина совсем другая — украинская продукция не оказала существенного влияния на ситуацию в экономике наших западных соседей.

Впрочем, в этой бочке дегтя есть ложка меда. На вопрос: "Кто виноват в кризисе с неконтролируемым завозом украинского зерна?" - 45% респондентов выбрало ответ "польское правительство", 20% - "предприятия, торгующие зерном", 16% - "ЕС" и только 2% виновной считает Украину.

Вывод из этого таков: значительная часть поляков считает, что импорт украинской сельскохозяйственной продукции из Украины создал проблемы в польской экономике. И потому считает ошибкой отмену импортных пошлин и поддерживает запрет на часть агроимпорта из Украины. Но вину за кризис возлагает на собственное правительство и крупные предприятия, а не на Украину. Наши западные соседи хорошо понимают, что страна, защищающая также их безопасность, не может априори считаться виновной в проблемах в их доме.

Поэтому нашей власти, дипломатии и всем публично выступающим в Польше и других европейских государствах нужно доносить правдивую информацию об экспорте украинской продукции, опровергать фейки и бороться с пророссийской пропагандой.

И объяснять, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС направлено на уничтожение украинского сельского хозяйства, повышение цен на агропродукцию в мире и возникновение голода в странах Африки и Ближнего Востока.

Новости
Экономика
Польша
Николай Княжицкий
США
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