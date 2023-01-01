Россияне и местные паникеры часто вбрасывают в инфопространство мантры: "Скоро все устанут от Украины и нас бросят один на один с Россией". Но это не работает, ведь является откровенной ложью.

У нас есть гарантии поддержки. Не только во время войны, но и на восстановление после нее. Это одно из наших главных достижений в 2022 году.

Почему? Из-за героизма украинского народа. Благодаря гуманизму западных обществ. Но и "благодаря" кровожадности и имперскости россиян. Именно действия России сделали помощь Украине неотвратимой необходимостью для цивилизованного Запада.

Мы начинали с очень осторожной позиции большинства европейских и американских политиков. А сейчас видим, что от экстренного режима поставки оружия, материалов и денег, страны Европы и Америки переходят в системный и плановый.

В следующем году мы получим 32 миллиарда долларов бюджетной поддержки от G7. 45 миллиардов военной и невоенной помощи от США

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В следующем году мы получим 32 миллиарда долларов бюджетной поддержки от G7. 45 миллиардов военной и невоенной помощи от США.

И это не все оружие, не все деньги. Для нас заказывают оружие, которое изготовят в 2023 году. Под нужды ВСУ американцы расширяют производство снарядов и ракет.

Да, под НАТО тоже, но мы приоритет.

Россия постоянно создает поводы все больше помогать нам, ведь угрожает не только Украине

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Номенклатура снабжения тоже увеличивается. У нас будет все больше и больше разнообразной техники и средств для победы.

И, отдадим России должное, она постоянно создает поводы все больше помогать нам, ведь угрожает не только Украине. Но и всему миру. И ее шантаж уже откровенно надоел.

То же с деньгами на восстановление. От осторожных разговоров до уверенного намерения конфисковать российские активы в пользу Украины. От фрагментарных обещаний до четкого алгоритма действий по созданию фонда восстановления под международным контролем.

И это все стало возможным, в первую очередь, благодаря действиям ВСУ. Эффективным и героическим!

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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