Усталость от войны и уменьшение доходов: пожертвования армии через счета в НБУ уменьшаются
Сумма пожертвований на ВСУ через счет в Национальном банке в июне снизилась втрое по сравнению с маем, а по сравнению с началом полномасштабной войны – в 12 раз
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
"В июне украинцы перевели на помощь армии полмиллиарда гривен. Сумма пожертвований снизилась в три раза за месяц — и в 12 раз по сравнению с первыми днями после вторжения РФ", – отмечает компания.
В частности, за последнюю неделю февраля на счет ВСУ было переведено 6 млрд грн. Определенную долю этой суммы составляли "ковидные" деньги - 1000 гривен от государства, которое получали вакцинированные от Covid-19 граждане.
В марте украинцы пожертвовали армии рекордную сумму — 8,1 млрд грн, но с тех пор сумма поступлений только уменьшалась. В июле украинцы перевели на счет НБУ уже 1,9 млрд грн, отмечает Опендатабот.
Всего за более 4 месяцев после начала полномасштабной войны украинцы перевели в поддержку армии 19,6 млрд грн.
"Уменьшение сумм донатов можно объяснить как усталостью украинцев от войны и общим уменьшением доходов, так и возникновением новых масштабных волонтерских или государственных инициатив в помощь армии: UNITED24 - инициатива президента Владимира Зеленского, "Вернись живым", Благотворительный фонд Сергея Притулы", - комментируют в Опендатабот.
- Напомним, производитель заявил, что отдаст бесплатно Байрактары, на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.98
Покупка 34.98Продажа 36.01
-
EUR
Покупка 35.39Продажа 36.73
- Актуальное
- Важное