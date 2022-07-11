Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

"В июне украинцы перевели на помощь армии полмиллиарда гривен. Сумма пожертвований снизилась в три раза за месяц — и в 12 раз по сравнению с первыми днями после вторжения РФ", – отмечает компания.

В частности, за последнюю неделю февраля на счет ВСУ было переведено 6 млрд грн. Определенную долю этой суммы составляли "ковидные" деньги - 1000 гривен от государства, которое получали вакцинированные от Covid-19 граждане.

В марте украинцы пожертвовали армии рекордную сумму — 8,1 млрд грн, но с тех пор сумма поступлений только уменьшалась. В июле украинцы перевели на счет НБУ уже 1,9 млрд грн, отмечает Опендатабот.

Всего за более 4 месяцев после начала полномасштабной войны украинцы перевели в поддержку армии 19,6 млрд грн.

"Уменьшение сумм донатов можно объяснить как усталостью украинцев от войны и общим уменьшением доходов, так и возникновением новых масштабных волонтерских или государственных инициатив в помощь армии: UNITED24 - инициатива президента Владимира Зеленского, "Вернись живым", Благотворительный фонд Сергея Притулы", - комментируют в Опендатабот.

Напомним, производитель заявил, что отдаст бесплатно Байрактары, на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

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