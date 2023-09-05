Мне сразу захотелось ответить у нас тоже, но не так, правда немного сложнее и оттого печальнее, к сожалению. Нет, в наших СМИ присутствует тема войны, ежедневно присутствует, но медийщики знают, если не можешь не предоставить какую-то информацию, новость, а ты не хочешь, чтобы об этом знали, читали много людей, потому что они, читатели, хотят что-то другое читать, им это не интересно, их это утомило, надоело, так можешь ее спрятать, растворив в потоке других новостей – сообщений. В бумажной версии это было еще проще, поставить не на первой полосе, а где-то внутри, на последней странице, меньший шрифт и все.

Вот и имеем, с одной стороны Бахмут, бои, наступление, раненые, с другой "как носить штаны". К этому добавьте традиционные сплетни и слухи, и какая-нибудь волна глупого любопытства о жизни наших звезд эстрады, спорта, политиков, никому неизвестных кроме узкого круга фанатов участников идиотских телешоу, плюс разнообразный спорт, кулинарию, погоду и гороскоп. О социальных сетях можно сказать коротко, одним словом – это зоопарк. Там срач, все против всех, то есть срач до небес.

Можно устать от новостей о войне, если ты житель Испании, Франции, Дании… у тебя своя мирная жизнь. В твой дом, детсад твоих детей, в аптеку, больницу и магазин не прилетают ракеты. Тебе хочется других зрелищ, твои нервы уже не щекочат кадры разбомбленных городов какой-нибудь Украины.

Можно устать от войны, если сидишь на диване, даже если ты в Украине, находясь в полной безопасности на Закарпатье, например. Когда вся твоя жизнь там на экране, и тебя, ни близких тебе не коснулась война.

Нет, попадаются и публикации с фронта и без перекоса в политику, как исключения из правил. Попадаются и репортажи о городах наших разбомбленных, как оживают, как возвращаются люди. И комментарий, который дает профессиональный военный, а не очередной общественный деятель. И на Западе, там все это есть, вернее попадается, как и у нас, в серьезных грубых журналах. Только как об этом знать и как это читать всем тем, для кого война не картинка с экрана, не абстрактная, а очень живая и страшная, потому что не просто своя, она здесь у твоего порога, у твоей двери, в доме твоем, в твоей семье.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

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