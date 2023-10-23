Устали ли мы от войны
Я вижу не усталость, а вижу привыкание к войне
Западные друзья постоянно спрашивают, устали ли мы от войны. И вот я задумался об этом. Что значит усталость от войны? Наверное, усталость от войны — это когда ты читаешь или смотришь новости о какой-то далекой войне, устаешь и исключаешь. Например, у нас у украинцев могла быть усталость от войны в Сирии. Но может ли быть у нас усталость от нашей войны?
И я всегда отвечаю, что у нас нет выбора устать. Да, нам всем это нереально надоело, но мы не можем переключить канал или поехать в другое место.
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В конце концов, я поймал себя на мысли, что часто слышу "за***ло" все это, но не слышу: "Знаешь, я устал уйти, изменю сферу деятельности и т.д". Потому что нам некуда идти.
Я вижу не усталость, а вижу привыкание к войне. Каждый день мы рутинно читаем о десятках погибших наших воинов и мирных жителей, ждем ночного отчета ПВО. Дети ходят в школы с бомбоубежищами. Все пытаются успеть доехать до комендантского часа. По выходным люди гуляют в парках и ресторанах. Торговые центры возобновили работу, кинотеатры и театры наполняются. Спокойно, без истерики готовимся к очередной тяжелой зиме, покупая генераторы, аккумуляторы и т.д. Военные начали уходить в полноценные отпуска, посещая свои семьи за границей.
Мы не устаем, мы привыкаем. В этом нет ничего дурного. У нас нет выбора в этой войне. Мы должны воевать до победы, поскольку уже заплатили большую цену, и поражение обесценит нашу жертву.
Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист
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