Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Все эти разговоры и заявления о вступлении Украины в ЕС мы сможем серьезно воспринимать только тогда, когда у нас будет адекватный Конституционный Суд. Сегодня мы в очередной раз упираемся в закрытую дверь нерабочей судебной реформы. То есть даже если мы посмотрим на промежуточную оценку, которую нам дают наши европейские партнеры, то в демократии и свободе слова мы продвинулись вперед. Однако все останавливаются именно на судебной реформе. Здесь у нас есть проблемы", - пояснил Краев.

Эксперт отметил важность судебной реформы для вступления Украины в ЕС

"Все предыдущие реформы, их адекватную работу и подотчетность определяет только независимые и справедливые суды. С этим до сих пор есть вопросы. Именно поэтому говорить об успехе нашего кандидатства в ЕС мы сможем только после успешной судебной реформы", - добавил он.