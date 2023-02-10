Успешные переговоры о вступлении в ЕС мы сможем вести только после судебной реформы, – эксперт-международник Краев
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев убежден, что успешная судебная реформа ускорит вступление Украины в ЕС
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Все эти разговоры и заявления о вступлении Украины в ЕС мы сможем серьезно воспринимать только тогда, когда у нас будет адекватный Конституционный Суд. Сегодня мы в очередной раз упираемся в закрытую дверь нерабочей судебной реформы. То есть даже если мы посмотрим на промежуточную оценку, которую нам дают наши европейские партнеры, то в демократии и свободе слова мы продвинулись вперед. Однако все останавливаются именно на судебной реформе. Здесь у нас есть проблемы", - пояснил Краев.
Эксперт отметил важность судебной реформы для вступления Украины в ЕС
"Все предыдущие реформы, их адекватную работу и подотчетность определяет только независимые и справедливые суды. С этим до сих пор есть вопросы. Именно поэтому говорить об успехе нашего кандидатства в ЕС мы сможем только после успешной судебной реформы", - добавил он.
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