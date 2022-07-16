Успешные действия сил обороны Украины способствовали "уменьшению импульса" России, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

"И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраины Северска в начале недели", - отмечается в сообщении.

В Минобороны Великобритании указывают на то, что ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. Вероятно, это было хотя бы частично направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа военных.

"Украинская оборона успешно отражала российские атаки после того, как была отдана Лисичанск, а линия украинской обороны была сокращена и выпрямлена. Это позволило сосредоточить силу и огонь против уменьшения российских атак и способствовало уменьшению импульса России" - говорится в обзоре.

14 июля британская разведка сообщила, что за последние дни российские войска на Донбассе не добились никакого существенного продвижения и в целом рискуют потерять импульс, который имели после занятия Лисичанска.

По оценкам британской разведки 15 июля, следующими целями оккупантов будут Северск и Бахмут.