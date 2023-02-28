Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Современная и своевременная военная помощь от наших партнеров будет важной предпосылкой успешного контрнаступления ВСУ. Об этом также говорят и в ГУР МО. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что Украина готова к контрнаступлению, но все будет зависеть от того, настолько вовремя к нам поступать западное оружие. К примеру, если бы РСЗО Himars поступили в Украину на два месяца раньше, то мы смогли бы удержать Северодонецк", - пояснил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что украинская армия продолжает готовиться к контрнаступательным действиям

"Промедления по поставкам определенных видов вооружения оказывают существенное влияние на линию фронта. Сейчас украинская армия действительно готовится к контрнаступательным действиям. Формируются и укомплектуются бригады, которые станут основной силой для прорыва российских линий обороны. Однако следует понимать, что формат этой операции будет зависеть от достаточного количества сил и средств", - добавил он.