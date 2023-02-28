Успешность контрнаступления ВСУ будет зависеть от скорости снабжения западного вооружения, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что Украина сможет провести успешное контрнаступление, если западная военная помощь будет доставлена своевременно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Современная и своевременная военная помощь от наших партнеров будет важной предпосылкой успешного контрнаступления ВСУ. Об этом также говорят и в ГУР МО. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что Украина готова к контрнаступлению, но все будет зависеть от того, настолько вовремя к нам поступать западное оружие. К примеру, если бы РСЗО Himars поступили в Украину на два месяца раньше, то мы смогли бы удержать Северодонецк", - пояснил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что украинская армия продолжает готовиться к контрнаступательным действиям
"Промедления по поставкам определенных видов вооружения оказывают существенное влияние на линию фронта. Сейчас украинская армия действительно готовится к контрнаступательным действиям. Формируются и укомплектуются бригады, которые станут основной силой для прорыва российских линий обороны. Однако следует понимать, что формат этой операции будет зависеть от достаточного количества сил и средств", - добавил он.
- 28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что для перелома в войне Украине требуется более интенсивная поставка вооружения, включая штурмовую авиацию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.59
Покупка 38.59Продажа 39.58
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.36
- Актуальное
- Важное