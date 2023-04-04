Об этом пишет The New York Times

Новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые обеспечили ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях, пишет NYT.

"Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военного могущества РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и, скорее всего, привлекла бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева", - отмечает издания.

По оценкам NYT, предстоящее контрнаступление будет очень серьезным вызовом для Украины.

"Украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться сквозь российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. живучесть и огневую мощь будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций», – отмечает издание.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас заявила в комментарии NYT, что Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия, если она вовремя получит оружие и подготовит войска.

По ее мнению, "Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговоры по прекращению войны".

Она заявила, что люди "представляют только то, что видят сейчас", но многое может измениться с поступлением на фронт нового западного вооружения и десятков тысяч украинских солдат, проходящих подготовку в Украине и Европе.

Тем не менее, отмечает NYT, успех ВСУ вряд ли гарантирован, поскольку союзники не спешат посылать оружие, а солдатам приходится довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики.

Вооружение и оборудование для прорыва линий окопов и пересечения минных полей появляется в Украине, однако остается непонятным, достаточно ли в количестве, пишет издание.

На начальном этапе украинское контрнаступление вполне может зависеть от преодоления протяженных минных полей, рассказали NYT военные аналитики. Для этого Украина будет полагаться на машины для разминирования, которые есть в ее арсенале с советских времен, а некоторые были захвачены у россиян. Кроме того, Украина сейчас получает средства для разминирования с Запада.

NYT отмечает, что разминирование можно проводить вручную, когда солдаты "прощупывают" почву и внимательно следят за растяжками, идя перед штурмовыми подразделениями, или с помощью специализированной техники для разминирования.

Ожидается, пишет издание, что Украина нанесет удар на юге, где местность варьируется от обширных полей до городов и сел.

"Удар протяженностью около 80 км по степи от нынешней линии фронта до оккупированного города Мелитополь разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз в Крыму", – пишет NYT.

Вместе с тем, пишет издание, моральный дух украинских бойцов, который большую часть войны был лучше, чем у противника, "становится все большей проблемой".

В десятках недавних интервью NYT солдаты, находящиеся на позициях под Бахмутом или выходящие из уличных боев на короткие перерывы, выражали ужас от масштабов насилия и смерти.

Одним из самых ярких примеров военного восстановления, отмечает издание, является то, что Министерство внутренних дел восстанавливает подразделение "Азов", бойцы которого погибли, были ранены или попали в плен во время осады Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь" прошлой весной, а также погибли во время взрыва в казарме для военнопленных в Оленовке.