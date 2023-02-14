Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"По Харьковщине будет активизация боевых действий. Сейчас мы наблюдаем, что россияне накапливают вооружение и технику на тактическом уровне у границы с Украиной. Поэтому вполне вероятно, что они будут провоцировать украинских военных на этом направлении. Это им нужно, чтобы отвлечь наши подразделения с Востока , в первую очередь, а также чтобы мы не привлекали резервы, которые могли бы использовать для наступательных операций", - пояснил Маломуж.

Генерал армии Украины убежден, что успешное наступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению оккупированного Крыма

"Очень важными направлениям остаются Восток и Юг Украины. Ведь если мы двинемся мощными силами на Южном направлении, то можем не только освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, но и зайти в Крым. Все будет зависеть от успешности нашего контрнаступления, которое может привести к панике и бегству российской армии. А это уже будет перспективой для освобождения Крыма", - добавил он.