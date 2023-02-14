Успешное контрнаступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению Крыма, - генерал Маломуж
Генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что во время контрнаступления украинская армия может освободить не только оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, но и остров Крым
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"По Харьковщине будет активизация боевых действий. Сейчас мы наблюдаем, что россияне накапливают вооружение и технику на тактическом уровне у границы с Украиной. Поэтому вполне вероятно, что они будут провоцировать украинских военных на этом направлении. Это им нужно, чтобы отвлечь наши подразделения с Востока , в первую очередь, а также чтобы мы не привлекали резервы, которые могли бы использовать для наступательных операций", - пояснил Маломуж.
Генерал армии Украины убежден, что успешное наступление ВСУ на Юге может перерасти в операцию по освобождению оккупированного Крыма
"Очень важными направлениям остаются Восток и Юг Украины. Ведь если мы двинемся мощными силами на Южном направлении, то можем не только освободить временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, но и зайти в Крым. Все будет зависеть от успешности нашего контрнаступления, которое может привести к панике и бегству российской армии. А это уже будет перспективой для освобождения Крыма", - добавил он.
- 9 февраля Институт изучения войны написал, что темп российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области вырос, но он слаб и может превратиться в контрнаступление ВСУ .
- 11 февраля в The New York Times сообщили, что наиболее вероятным направлением нового контрнаступления Вооруженных Сил Украины выглядит Мелитополь в Запорожской области.
- 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин на брифинге перед заседанием группы в формате "Рамштайн" заявил, что западные союзники наращивают усилия, чтобы помочь Украине более эффективно освобождать свои территории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное