"Успешное контрнаступление себе в штаны": российские пропагандисты распространяют фейковую обложку немецкого издания Titanic
Пропагандистские телеграм-каналы распространяют фейковую обложку немецкого издания Titanic с названием выпуска "Успешное контрнаступление себе в штаны"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД отмечают, что такая обложка немецкого издания Titanic – это фейк.
"Распространяя этот фейк, пропагандисты подписывают публикацию словами "Предательство или что, дамы и господа", тем самым наталкивая читателей на нужные им выводы. Обложку с Зеленским немецкий журнал не публиковал. Проверив издание по порядковому номеру, Центр нашел настоящую обложку выпуска. враг пытается дискредитировать украинские власти и расколоть общество", - пишет Центр.
Фото: ЦПИ
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 13 июня.
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