Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отмечают, что такая обложка немецкого издания Titanic – это фейк.

"Распространяя этот фейк, пропагандисты подписывают публикацию словами "Предательство или что, дамы и господа", тем самым наталкивая читателей на нужные им выводы. Обложку с Зеленским немецкий журнал не публиковал. Проверив издание по порядковому номеру, Центр нашел настоящую обложку выпуска. враг пытается дискредитировать украинские власти и расколоть общество", - пишет Центр.

Фото: ЦПИ