"Успешно демобилизованы": в Украине ликвидировали российских майоров, - офицер ВСУ Штефан
В ходе войны России против Украины ликвидировали майоров армии РФ Сергея Клименко и Сергея Плахотника
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграмме .
"Майор Сергей Клименко успешно демобилизован. Майор Сергей Плахотник успешно демобилизован", - написал он.
- 19 октября военный сообщил о ликвидации в Украине старших лейтенантов российской армии Михаила Кузьмина и Игоря Степина.
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