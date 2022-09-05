"Bayraktar TB2" успешно уничтожает технику россиян

Украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Bayraktar TB2". Бойцы ВСУ с помощью "байрактара" уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Украинские военные также успешно отработали по миномету 2Б25 "Буревестник" и грузовому автомобилю "Урал", в котором находились боеприпасы.

Подобное уничтожение техники - это хорошее дополнение к 4,5 тыс. БМП и БТР, которые Вооруженные силы Украины уничтожили за 6 месяцев российско-украинской войны, а это едва ли не четверть начальных арсеналов рашистов.

БпЛА "Bayraktar TB2" также уничтожили ЗРК "Торы", которые россияне прятали среди деревьев. Эти "Торы" использовались как средства борьбы с беспилотниками, но все сложилось с точностью до наоборот. Создается впечатление, что россияне боятся использовать свои системы противовоздушной обороны из-за использования ВСУ ракет AGM-88 HARM.

Удары "байрактаров" по российской ПВО обеспечивают дальнейшее подавление противовоздушной обороны российских оккупантов в Херсонской области и освобождают небо для действий украинской авиации.

Активное развитие контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается как на Юге, так и на Востоке. Зарубежные эксперты Института изучения войны отмечают, что контрнаступление заметно развивается на Юге и Востоке. ВСУ продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепились на территории за рекой Сиверский Донец в Донецкой области.

В вечерней сводке Генштаба за 5 сентября говорится, что украинские военные отразили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций.

Соответственно, можно сделать вывод, что боевые действия идут за пределами привычного разграничения линии столкновения, особенно, если мы говорим о Юге. Можно предположить, что в перспективе наши ВСУ будут вытеснять россиян к реке Днепр, чтобы сузить полосу, контролируемую врагом на правобережье Херсонщины.

На Юге возможна перспектива рассечения вражеской группировки на 2 отдельных котла. Но этого придется подождать. Для выполнения таких операций требуются недели или месяцы. Прорывы первой линии обороны врага нашими ВСУ весомы, но сопротивление оккупантов на последующих рубежах влияет на темпы продвижения.

Успехи ВСУ на Юге

Проблемы с логистикой россиян из-за регулярных ударов по мостам на Херсонщине приведут к крайне затруднительному положению российских войск. В дальнейшем россияне будут выбирать между отступлением и пленом, так что оккупантам придется отступать за реку. Это также должно уберечь Херсон от разрушений.

Кроме того, освобождение нашей земли от врага является не единственной целью, ведь вполне логично, что одна из целей военного руководства Украины заключается в минимизации наших потерь - в оптимальном сохранении личного состава для успешной реализации будущих операций.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук убежден, что Вооруженные силы Украины пока не имеют стратегического преимущества, но умело уничтожают оккупантов.

"Украина перехватила стратегическую инициативу, что является очень важным фактором. Но, к сожалению, стратегического преимущества пока мы не имеем, что нужно для того, чтобы изгнать россиян. Стратегия ВСУ по уничтожению логистических путей и обеспечения применяется как на Востоке, так и на Юге Украины. Мы не ведем борьбу за каждый метр, а уничтожаем врага", - отметил Лакийчук.

Гражданские компоненты в российских ракетах

Россияне используют в своих крылатых ракетах гражданскую электронику, которая не контролируется режимами. Это позволяет оккупантам до определенного периода производить эту технику массово, но она действительно имеет технические проблемы, что влияет на точность попадания.

Как пишет издание The New York Times, эти выводы изложены в новом отчете, опубликованном в субботу независимой группой Conflict Armament Research, базирующейся в Великобритании, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру. Исследовательская группа изучила российскую технику в июле по приглашению правительства Украины.

Исследователи также обнаружили, что оружие, используемое Россией в Украине, часто базируется на западных инновациях, несмотря на санкции, введенные еще в 2014 году.

Эксперты изучили остатки трех типов российских крылатых ракет, включая новейшую и совершенную модель Х-101, а также новейшую управляемую ракету Торнадо-С. Все они содержали идентичные компоненты с маркировкой SN-99, оказавшиеся приемниками спутниковой навигации, необходимыми для полета ракет.

Это исследование позволяет проследить происхождение элементов, чтобы ограничить доступ Российской Федерации к этой элементной базе.

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