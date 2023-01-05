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Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству

5 января, 2023 четверг
14:05
Общество

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о передаче Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры государству

Об этом информирует в фейсбуке Александр Ткаченко .

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви государству", - подчеркнул Ткаченко.

Министр культуры пишет, что эти два сооружения, расположенные на территории заповедника, передали в почасовое безвозмездное пользование Украинской православной церкви с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31.12.2022.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексную опись имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояния иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий (например, Царские врата, люстры), чтобы вернуть его балансодержателю", - разъяснил Ткаченко.

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По итогам работы был подписан соответствующий акт возвращения зданий со стороны УПЦ. Митрополит Павел не явился на последнее заседание комиссии, однако это не является препятствием для возвращения госимущества. Документы направили и другой стороне ознакомления.

В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", Свято-Успенской Киево-Печерской лавры/Мужской монастырь/Украинской православной церкви, Министерство культуры и информационной политики Украины.

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"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО. Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения, очень важно соблюдать процедуру охраны и сохранения памятников культурного наследия. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", - добавил министр.

  • Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
  • 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшему "русский мир".
  • 31 декабря 2022 года на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) в последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами.
  • Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заявлял, что с 1 января больше не будет действовать договор аренды церковью Московского патриархата двух главных храмов Верхней Лавры. Речь шла об Успенском соборе и Трапезной церкви. В воскресенье, 1 января 2023 года, представителей Украинской православной церкви Московского патриархата не допустили в храмы Верхней лавры. Они молились в Нижней.
  • Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершит Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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