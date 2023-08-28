Успение Пресвятой Богородицы: традиции и запреты

История праздника:

Успение Пресвятой Богородицы этот день считают датой, когда закончилась земная жизнь матери Иисуса Христа - святой Девы Марии. По христианской традиции праздник принято называть успением, а не смертью.

По древним преданиям – именно тогда состоялось собрание апостолов в Иерусалиме для прощания и погребения Богородицы. Согласно библейским легендам, за три дня до своего ухода из этого мира, перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил. Именно он рассказал ей, что через три дня Дева Мария покинет землю и поднимется на небеса к своему Сыну.

В этот день в Иерусалиме собрались почти все апостолы, чтобы проститься с Богородицей. В течение трех дней и трех ночей апостолы оставались у гроба Божьей Матери, пели псалмы и почитая ее память.

Успение Святой Богородицы отмечается как большое торжество в восточных христианских церквях – католических и православных, а также в армянской церкви.

По старому юлианскому календарю его отмечают 28 августа. Но, учитывая, что ПЦУ переходит на новый юлианский календарь, поэтому с 1 сентября Успение будут отмечать 15 августа.

В римско-католической церкви в такой день празднуют торжество Успения Девы Марии. Речь идет о событии, которое произошло сразу после Успения Марии.

Другое название – Первая Пречистая, Успение.

Традиции и особенности праздника:

После Успения девушки в деревнях уже не занимаются тяжелой работой

После Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб

На этот праздник принято посещать церковную службу, ставить свечу у иконы и молиться о здоровье всех близких.

Дома на Успение накрывают праздничный стол с сезонными фруктами и овощами, свининой, картофелем, медовухой.

Что нельзя делать в этот день:

играть свадьбу

носить старую и грязную обувь

трудно работать

ссориться и обижаться

ходить босиком по траве.

брать в руки колючие и режущие предметы

не желательно разводить в доме огонь

молодым девушкам нельзя 28 августа стричь волосы

Однако легкий труд в этот день не возбраняется. Хозяйки могут выпекать хлеб и готовить консервацию на зиму.

Народные приметы на 28 августа: