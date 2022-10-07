Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"ВСУ имеют определенные успехи. На самом деле важный аспект, что успехи ВСУ имеют и определенные действия в Кремле. Буквально сегодня был уволен с должности командующий Восточным военным командованием РФ, а именно в зоне его ответственности находится так называемое Донецко-Луганское направление. Как раз район Бахмута , Северского, Северодонецка, Лисичанска... И на этой должности сейчас был Александр Чайко, он назначен менее года назад, и сегодня его уволили и назначили Рустама Мурадова, который до этого был командующим одной из группировок РФ в Украине. И смена командующего силами военного округа на моменте прохождения так называемой частичной мобилизации, на моменте активизации боевых действий, на мой взгляд, это довольно неплохой признак того, что успехи ВСУ, возможно, даже на пертурбации в генеральном штабе рашистской федерации влияют", - сказал он.

Главный редактор издания Defense Express сделал осторожное предположение, что в карьерном росте Рустама Мурадова немаловажную роль сыграл Кадыров, что может означать проведение крайне интересных замен в минобороны РФ с заменой всего генералитета на "людей" Кадырова.

"Если продолжить о Мурадове, то важно такой аспект вспомнить, что он начал свою сногсшибательную карьеру после того, как командовал мотострелковой бригадой непосредственно в Чечне, и этим он напоминает другого рашистского генерала, который сейчас командует так называемыми космическими силами РФ, его карьера также началась крайне активно именно после проведения службы в Чечне. И, скорее всего, можно осторожно предположить, что Мурадов находится в орбите непосредственно Кадырова, что опять же, возможно, является подтверждением того, что генштаб РФ и минобороны в целом сейчас будут менять именно под Кадырова", - заметил Олег Катков.

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