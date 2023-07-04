На линии фронта

На Таврийском, а уже, на Бердянском направлении есть значительное продвижение ВСУ в глубину врага до 2-х км. Силы обороны системно выбивают противника с позиций и продолжают продвигаться вперед. Не буду вдаваться в детали, дождемся сообщений Генерального штаба. Однако отмечу, что наши успехи следует мерить не только километрами, но и количеством потерь врага.







Сейчас по всему участку фронта, особенно на юге, происходит главная задача текущего этапа – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов БК и горючего, командных пунктов и артиллерии противника.







Это важный этап ослабления сил и средств врага, как это было при освобождении от рашистов правобережья Херсона. Тогда это заняло более двух месяцев, но значительная часть десантников ускользнула во время отступления, и потом они воевали. Сейчас нельзя давать врагу никаких шансов на выживание: и стоящим в обороне войскам и вражеским резервам, которые противник вынужден все активнее перебрасывать на участки своей обороны почти по всей ширине южного фронта.



Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война на уничтожение равна войне за километры, то есть больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второе. Думаю, что с этими словами Алексея Данилова можно согласиться.



Сейчас ежесуточные потери противника где-то в пределах полутора – двух батальонов в сутки, и это хорошо. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинским бойцам удалось ликвидировать около 800 российских окупантов, также уничтожено более 30 единиц артиллерии.



Силами специальных операций сегодня распространили видео о том, как операторы одного из их подразделений нашли сразу три российских БМ "Град". Координаты этих "градов" были переданы артиллеристам и с помощью высокоточных боеприпасов уничтожили их.





По расчетам агентства Oryx, которое делает фактическое подтверждение потерь противника, с начала боевых действий уничтожено 135 российских "градов". Я думаю, что на самом деле больше, потому что Oryx считает только те фотографии, которые у них есть.



Упомяну еще один пример, когда в этом месяце HIMARS уничтожили сразу четыре самоходных установки "Мста-С". Схема была такая же: беспилотники выясняют местоположение этих САУ и в течение короткого промежутка времени по ним наносится удар HIMARS. Ранее мы говорили о том, что HIMARS используются для ударов по командным пунктам, складам боекомплекта, но мы видим, что приоритетными целями становятся и артиллерийские системы врага. А это не менее важно, учитывая концепцию, которую сейчас реализуют ВСУ, а именно – уничтожение потенциала противника.

Кстати, прошлый месяц был очень урожайным: было уничтожено 688 единиц артиллерии. Считаю, что июль будет для врага еще более горячим. На фоне этого все говорят о том, что война с Россией – это главная война дронов и артиллерии. Но, мне кажется, это война пехоты. Именно подразделения на земле определяют тот передний край, где проходит линия обороны и то, как она меняется. Так же это работает и в наступлении наземных сил.

Наши подразделения выкладывают много видео из разных участков фронта, которые становятся хрестоматийными. На этих примерах можно делать выводы и учиться тому, как ведут наступательные действия наши силы. Как совершенствуется тактика, применяемые подходы, чтобы вытеснять противника из нашей земли. Эти маленькие фрагменты войны затем складываются в общую картину, где люди воспринимают это эмоционально, а специалисты пытаются отделить главные изюминки, позволяющие говорить об обновленной тактике наземных пехотных подразделений.

Александр Ябчанка, лейтенант ВСУ 67 ОМБр батальона "Волки Да Винчи" группы "Гонор", заметил: как именно вести войну - определяет командование, а как именно происходит ведение войны - определяют те, кто находится на линии столкновения и производит огненное поражение. Если Главнокомандующий говорит , что мы продвигаемся в таком темпе, потому что так нужно, то очевидно, это замысел.Легко что-то ожидать, когда ты не в окопе.Каждый метр нашей земли дается кровью защитников.Со всем уважением к партнерам и к их ожиданиям, но как воевать - виднее людям в окопах и тем, кто планирует операции.Надо принять во внимание, что мы продвигаемся на средства самоотдачи, профессионализма, но не путем превосходства в небе, количества снарядов.Подобные разочарования медленным продвижением, мягко говоря, не нравственны.

Боевые новейшие средства пехоты

Лейтенант Ябчанка рассказал, что его подразделение активно пытается получить новейшие средства, а именно турели (установка для крепления и применения в боевых условиях пулемета, обычно крупнокалиберного, малокалиберного орудия или ракет). В подразделе уже есть турели на платформе с калибром 7,62 мм. Как только появится видео, будет легче прокомментировать работу военных в штурмовых или защитных действиях с помощью таких подвижных платформ. Есть надежда, что удастся перевести ВСУ в самую технологичную армию мира, то есть вместо пехотинца штурмовые или защитные действия будут выполнять работы.



Дополню Александра Ябчанка, что есть львовская компания, которая производит как роботизированные платформы, так и турели. Эта компания уже поставила не один десяток таких стационарных турелей калибром 7,62 мм в войска. Отмечу, что фактически перед полномасштабным вторжением РФ все украинские компании, производившие роботизированные платформы, показывали командованию десантно-штурмовых войск свои наработки, но тогда это казалось не ко времени. А теперь слышим от нашего гостя, что роботизированные платформы, мобильные турели крайне необходимы. С одной стороны, они решают боевую задачу, а с другой – берегут жизнь наших военных.



Ябчанка отметил, что с подобными турелями и платформами стрелковый взвод будет выглядеть совсем по-другому. Пока никто не понимает, сколько в отделении должно быть турелей, это все в наших руках. Фактически сейчас мы пишем, какой будет предстоящая война. У нас нет другого выхода, потому что у врага потеря людей – не проблема, он будет бросать столько людей, сколько нужно. А мы не можем себе это позволить. Соответственно, нужно сделать что-то, что перевернет правила игры.



Военнослужащий ВСУ добавил, что нужно лучше видеть противника и точнее в него стрелять, соответственно нужно сделать все, чтобы он хуже видел и не мог тебя поразить. У нас должны быть БПЛА и люди, умеющие ими управлять. Сейчас в этом нет дефицита, но на войне всего достаточно не бывает. А чтобы средства поражения были более эффективными, мы применяем такие вещи как турели, чем максимально ограждаем пехотинца. Единственное в чем мы имеем дефицит – средства, чтобы ослепить противника, то есть антидроновые пушки. А что касается турелей, повторюсь, чем их больше, тем выше наша безопасность.