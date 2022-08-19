Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский.

"США оказывает нам абсолютную значительную поддержку, но партиями. Есть несколько причин. С одной стороны, есть наши запросы, которые поступают и рассматриваются и потом мы получаем то или иное оружие. С другой стороны, это планы администрации Байдена. Третья сторона – это настроения американского населения и здесь ситуация достаточно паритетна", - отметил он,

Шеренговский рассказал об опросе Гарвардского университета.

"50% с чем-то респондентов утверждали, что нужно присылать вооружение Украине, но менее 50% считали, что США и так много всего делают и лучше сконцентрироваться на внутренних проблемах. И перед выборами в ноябре администрация должна обращать на это внимание. Чем лучше мы будем объяснять и чем больше будут успехи на поле боя, тем больше мы будем давать аргументы стороне - партии помощи Украине, которые поддерживают большие поставки. Показывая, что это не гипотетический, а практический вопрос - когда оружие может сделать этот переломный момент", - подытожил эксперт.