Военная помощь ВСУ от Великобритании

Великобритания снова в авангарде помощи Украине. Сначала именно Лондон сдвинулся с мертвой точки снабжения танков ВСУ. Затем первым предоставил дальнобойные ракеты Storm Shadow, а теперь принялся за самолеты. Сегодня президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили перспективу предоставления Украине истребителей западного образца и создания коалиции истребителей. А еще Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов на F-16 для Украины. Об этом говорится в заявлении британского правительства. Хотя есть определенные детали, потому что у королевских ВВС на вооружении нет F-16, однако есть возможности по обучению. К лету они должны открыть учебный центр, а самолеты будут снабжать другие страны из коалиции истребителей. Но без согласия Вашингтона, вероятно, не обойдется, потому что США являются производителем этих самолетов. Это хорошая новость, но с этим шагом партнеры несколько затянули. Война вряд ли закончится в текущем году, а истребители все равно потребуются Украине на перспективу. Благо, именно Британия продвигает этот процесс.

Ситуация в Бахмуте и вокруг города

Наши военные вытесняют вражеские подразделения с севера и юга Бахмута на флангах. Уже обезопасили поставки через Хромово и Ивановское, и теперь ориентированы закрепиться на господствующих высотах в Берховке и Клищиевке. В самом Бахмуте вагнеровцы, несмотря на потери, упорно пытаются вытеснить наши подразделения из города. Продолжаются очень интенсивные бои в застройке северо-западной части Бахмута. Такое впечатление, что ситуация на флангах деморализуя влияет на врага. Украинские успехи на северном и южном флангах города подвергают сомнению дальнейшую способность армии России захватить новые и удерживать уже взятые районы Бахмута.

Авдеевское направление

Враг пытается действовать и по другим направлениям. На Авдеевском направлении противник некоторое время также пытался окружить Авдеевку с севера и юга, чтобы заставить наши войска покинуть район обороны. Эти надежды врага тоже оказались тщетными, но в этой захватнической истерии российские оккупанты 15 мая совершили очередной ракетный обстрел Авдеевки. В результате вражеской атаки погибли мирные жители.

Валерий Прозапас, капитан ВСУ, рассказал, что на Авдеевском направлении интенсивность штурмовых действий упала. Это было заметно несколько недель назад, когда на некоторых участках враг начал переходить к обороне. Противник заминирует подходы к своим позициям вместо выдвижения штурмовых групп. Также заметно убавилось личного состава русских войск. Наша разведка сообщает, что враг существенно укрепляет запасные рубежи и перегруппировывается. Скорее всего, оккупанты опрокидывают на Бахмут наиболее боеспособные подразделения, чтобы как-то выровнять ситуацию. Окружение Авдеевки врагу не удалось и уже не удастся, однако никто не прохлаждается. Практически каждый день прилетает в населенные пункты, которые расположены рядом с Авдеевкой. Многие из населенных пунктов – это теперь только названия на карте, их уже не существует.

Капитан ВСУ отметил, что недооценивать врага нельзя. Однако в армии РФ есть военные, которые даже не могут ориентироваться на местности, их этому не научили. В быстром темпе они были заброшены на фронт в ужасающие условия, соответственно мотивации у них нет. Вражеские артиллерийские подразделения, укомплектованные более профессиональным личным составом, осознают, что украинские силы преобладают в управлении, средствах связи и разведке. Противник вынужден отводить свои огневые средства как можно дальше от линии столкновения. Враг бьет не по позициям ВСУ, а по квадратам, а под огневое поражение попадает гражданское население.

Прозапас подчеркнул, что Авдеевка большой город. Если враг постарается провести военную операцию, чтобы продвинуться в городе, то им нужно пол года готовиться. Здесь нет стратегической выгоды для русской армии. Они могут только методично уничтожать Авдеевку, чтобы держать группировку ВСУ в этом направлении. Россияне не воюют с армией, воюют с инфраструктурой и населением. Такая война приведет их к коллапсу.

Новые инициативы от Великобритании

А дальше поговорим об оружии, которое нам нужно. Сейчас президент Украины совершает большое турне по странам Европы: Германия, Италия, Франция, Великобритания. Как стало известно ранее, Великобритания на этой неделе передала нам дальнобойные ракеты Storm Shadow, но в ходе визита Владимира Зеленского в Лондон появилась информация о ряде новых инициатив от Великобритании, и речь не только о самолетах.

Иван Киричевский, эксперт издания Defence Express считает, что Украине британцы дают дальнобойные дроны не столько для того, чтобы бить по целям прямо на поле боя, а скорее по тыловым объектам армии РФ на указанную глубину ориентировочно 200 км и более. Концептуально это должно напоминать что-то вроде нашей импровизированной разработки Ту-141 "Стриж", в которой вставляется боевая часть с авиабомбы и используется для доставки "бавовны" по вражеским объектам. Если перебирать все возможные варианты от британцев, то в первую очередь упоминается, что компания QinetiQ решила переработать на дрон-камикадзе семейство своих беспилотников Banshee и поставила на них два двигателя. Для более массового производства таких дронов должны использоваться технологии 3D – печати, а другие важные параметры, которые могли дать понимание врага о потенциале этой разработки, к счастью, остаются неизвестными.

Эксперт издания Defence Express добавил, что другой вариант дронов-камикадзе от Великобритании – проект FireShadow, над которым в 2016 году работал английский филиал компании МBDA. У него радиус применения около 100 км. Этот дрон-камикадзе создан, чтобы уничтожать важные объекты, оказывающие непосредственное влияние на поле боя: ЗРК, РЛС, РЭБ.

Киричевский подытожил, если бы мы получили вместе и дроны Banshee для ударов на глубину 200 км, и FireShadow для уничтожения российских ПВО – это была бы оптимально хорошая картина. Она не только бы заставляла обильнее цвести "бавовну" во вражеских тылах, но и окончательно бы убрала преимущество россиян в РЭБ.