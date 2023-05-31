На таких темах акцентируют международные издания 31 мая:

"Ложная тревога" об эвакуации в Южной Корее и Японии из-за северокорейской ракеты

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Важной темой, которую оборвали мировые медиа, стала северокорейская ракета, вызвавшая "ложную тревогу" об эвакуации в Южной Корее и Японии. Как пишет The New York Times, Северная Корея в среду запустила ракету со своим первым военным разведывательным спутником, предназначенным для наблюдения за южнокорейскими и американскими военными.

Когда ракета с ревом летела к югу, автоматическое экстренное сообщение сообщало граждан Сеула "готовиться к эвакуации" из-за опасений, что обломки северокорейской ракеты могут упасть на южнокорейскую столицу. Позже правительство отозвало предупреждение. Для многих жителей Сеула запуск ракеты, о котором Северная Корея объявила на днях раньше, вызвал меньшую тревогу, чем паника, возникшая после того, как правительство объявило ошибочное предупреждение, посеяв путаницу и страх в городе.

Как отмечает The Washington Post, Северная Корея заявила , что запустит еще одну ракету с военным спутником-разведчиком "скорее всего", после того как признала, что попытка в среду провалилась во время полета из-за "серьезных" дефектов.

В BBC отметили , что Соединенные Штаты присоединились к Южной Корее и Японии в осуждении запуска, назвав его "наглым нарушением" нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.

"Двери не закрыты для дипломатии, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и вместо этого выбрать взаимодействие", - сказал Адам Ходж, представитель национальной безопасности.

Он добавил, что США будут принимать "все необходимые меры", чтобы защитить себя и своих союзников.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил этот шаг, заявив, что любой запуск Пхеньяном с использованием технологии баллистических ракет "противоречит" соответствующим резолюциям Совбеза.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал разработку военных спутников ключевым компонентом обороны своей страны.

Как отмечает Der Spiegel, военная напряженность на Корейском полуострове в последнее время резко возросла. Коммунистическое руководство в Пхеньяне неоднократно угрожало военной эскалацией в регионе. Несмотря на продолжающиеся провокации Северной Кореи, Южная Корея и Соединенные Штаты укрепили сотрудничество в сфере обороны.

Успех Украины против России поможет умерить Китай от попыток вторгнуться на Тайвань

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Кроме того, важной темой мировых СМИ продолжает оставаться война России против Украины. The Guardian написали о речи президента Франции в Братиславе, где он призвал к "стратегическому пробуждению" Европы после вторжения России в Украину. Таким образом, Эммануэль Макрон делает дипломатические толчки, чтобы заверить страны Центральной и Восточной Европы в том, что Франция понимает, что среда безопасности на континенте окончательно изменилась вследствие вторжения России в Украину. Макрона неоднократно критиковали за то, что президент Франции считает Россию частью европейского зодчества безопасности и ищет пути для дипломатии, когда российские ракеты продолжают лететь в Украину.

В The New York Times отметили заявление главы Международного агентства по атомной энергии, который сказал, что агентство установило пять основных правил во избежание ядерной катастрофы на Запорожской АЭС и будет публично сообщать о любых нарушениях. Рафаэль Мариано Гросси проинформировал Совет Безопасности ООН о правилах, которые в основном базируются на принципах безопасности, установленных агентством год назад. Требования достаточно просты — первая предполагает, что "не должно быть какого-либо нападения со стороны или против завода". Однако уверенности в том, что россияне будут соблюдать установленные правила, ни у кого нет.

Кроме того, в The New York Times написали о заявлении посла Тайваня в Соединенных Штатах, которое сказала, что успех Украины против России поможет сдержать Китай от попыток вторгнуться на Тайвань, демократический остров, который китайское правительство считает частью своей территории.

"Я считаю, что отказ от агрессии является ключевым сообщением, которое поможет предотвратить любые соображения или ошибочные расчеты относительно того, что вторжение может быть совершено безнаказанно, без каких-либо затрат и быстрым путем, — сказала Бихим Сяо. – Мы должны убедиться , что каждый, кто рассматривает возможность вторжения, понимает это, и именно поэтому успех Украины в защите от агрессии так важен также для Тайваня".