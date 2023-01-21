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Эксклюзив

Успехи Украины на поле боя отталкивают Китай от России, - дипломат Брайза

21 января, 2023 суббота
13:41
война с Россией Путин и Си Цзиньпин

Экс-советник государственного секретаря США Мэтью Брайза считает, что успехи украинской армии на поле боя заставят Си Цзиньпиня отказаться от поддержки России

Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"С точки зрения жесткой реальной политической перспективы Китай доволен тем, что война еще некоторое время будет продолжаться. Он риторически поддерживает Россию, обвиняя Соединенные Штаты в расширении НАТО и оправдывая российское вторжение в Украину. Я думаю, что китайскому руководству совсем не нравится, что Украина так страдает, что российские войска совершают военные преступления, и мы точно знаем, что его больше всего беспокоит то, что Путин действительно может прибегнуть к применению ядерного оружия – это неприемлемо для Си Цзиньпина и для Китая. Но пока Путин не переступил этот порог, я думаю, что Си Цзиньпин уже подсчитал, что продолжение войны выгодно Китаю, потому что и США, и Европа сейчас заняты Украиной, что сказывается на их экономике", - пояснил Брайза.

Дипломат убежден, что Китай может отказаться от поддержки Российской Федерации, когда почувствует, что Украина перехватит финальную инициативу на поле боя

"Однако, как мы видели на примере политики "нулевого ковида", Си Цзиньпин может развернуть свой курс на 180 градусов, когда случается что-то драматическое, например общенациональные протесты против него и против его политики "нулевого ковида". Так что чем больше Украина будет преуспевать на поле боя и чем сильнее будет оставаться единство трансатлантического сообщества и его союзников в Австралии и Японии, тем вероятнее, что Китай начнет отступать от своей поддержки России и выражать желание примкнуть к стороне тех, кто победит. Из-за перестройки геополитической силы, а Россия больше не может считаться великой державой, Китай захочет воспользоваться новыми экономическими возможностями, которые появятся в результате. Следовательно, все зависит от победы Украины на поле боя, и именно в этом направлении сейчас двигаются события", - добавил он.

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Издание Politico пишет, что среди вопросов повестки дня будет война в Украине.

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Украина
Россия
Китай
военные силы Украины
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