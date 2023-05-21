Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Я думаю, что мы подходим к кульминации украинских возможностей на дипломатическом уровне. Поскольку именно успехи на фронте и результат, который дал народ Украины, защищая свою страну, усиливают позиции нашей дипломатии на международном уровне. Действительно сейчас наблюдается максимальная активность нашей дипломатии во всем мире . Это очень хорошая интенсивная работа, которая приносит положительные результаты", - объяснил Чалый.



Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины не будет вечной



"Одновременно нужно понимать, что такая работа украинской дипломатии и поддержка почти всего мира не будет вечной. Все будет до тех пор, пока мы имеем успехи на фронте. Наши Силы обороны фактически дают субъектность нашему президенту и дипломатии. Поэтому сейчас фокус на Украине и украинской нации в мире очень мощный", - добавил он.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце.

20 мая Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также провел переговоры с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюлем и канцлером Германии Олафом Шольцом.