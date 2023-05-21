Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый
Дипломат Валерий Чалый подчеркнул, что именно успехи сил обороны на фронте усиливают позицию Украины в международной дипломатии
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я думаю, что мы подходим к кульминации украинских возможностей на дипломатическом уровне. Поскольку именно успехи на фронте и результат, который дал народ Украины, защищая свою страну, усиливают позиции нашей дипломатии на международном уровне. Действительно сейчас наблюдается максимальная активность нашей дипломатии во всем мире . Это очень хорошая интенсивная работа, которая приносит положительные результаты", - объяснил Чалый.
Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины не будет вечной
"Одновременно нужно понимать, что такая работа украинской дипломатии и поддержка почти всего мира не будет вечной. Все будет до тех пор, пока мы имеем успехи на фронте. Наши Силы обороны фактически дают субъектность нашему президенту и дипломатии. Поэтому сейчас фокус на Украине и украинской нации в мире очень мощный", - добавил он.
- 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце.
- 20 мая Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также провел переговоры с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюлем и канцлером Германии Олафом Шольцом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное