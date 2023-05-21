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Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый

21 мая, 2023 воскресенье
16:25
Война с Россией

Дипломат Валерий Чалый подчеркнул, что именно успехи сил обороны на фронте усиливают позицию Украины в международной дипломатии

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я думаю, что мы подходим к кульминации украинских возможностей на дипломатическом уровне. Поскольку именно успехи на фронте и результат, который дал народ Украины, защищая свою страну, усиливают позиции нашей дипломатии на международном уровне. Действительно сейчас наблюдается максимальная активность нашей дипломатии во всем мире . Это очень хорошая интенсивная работа, которая приносит положительные результаты", - объяснил Чалый.

Дипломат подчеркнул, что поддержка Украины не будет вечной

"Одновременно нужно понимать, что такая работа украинской дипломатии и поддержка почти всего мира не будет вечной. Все будет до тех пор, пока мы имеем успехи на фронте. Наши Силы обороны фактически дают субъектность нашему президенту и дипломатии. Поэтому сейчас фокус на Украине и украинской нации в мире очень мощный", - добавил он.

  • 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце.
  • 20 мая Владимир Зеленский встретился на полях саммита G7 в Японии с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и обсудил с ним "коалицию истребителей", а также провел переговоры с премьерами Италии Джорджей Мэлони и Индии Нарендрой Моди, президентом Франции Эмманюлем и канцлером Германии Олафом Шольцом.
Украина
Россия
ЕС
Франция
Италия
Япония
Германия
Владимир Зеленский
военные силы Украины
G7
США
Дмитрий Кулеба
Великобритания
поддержка Украины
наступление ВСУ
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