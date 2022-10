ВСУ полностью зачистили город Лиман . Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский , а командование Восточной группировки наших войск прокомментировало ситуацию вечером: было сказано, что сейчас в городе происходит разминирование, создаются условия для восстановления жизни в Лимане . Часть подразделений остается в городе, а остальные двигаются дальше для дальнейшего освобождения наших территорий.

Битва за Лиман стала продолжением северо-восточного наступления армии Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин еще утром приветствовал усилия украинских воинов и назвал их успех вдохновляющим. Битва за Лиман стала продолжением северо-восточного наступления армии Украины, которое началось в сентябре, когда были освобождены Балаклея, Купянск, Изюм, а также десятки населенных пунктов и поселков и тысячи квадратных километров нашей земли. Естественно, эта победа имеет военную и политико-психологическую составляющую. Враг провозглашает аннексию наших земель, а наше войско возвращает эти территории под контроль Украины очень быстро. Минобороны России объявляет об отводе российских войск из Лимана на более выгодные позиции во избежание, как враг говорит, угрозы окружения. Это такая новая версия "жеста доброй воли", которая, я думаю, дальше будет только умножаться.

Также в России начали искать виновных за бегство из Лимана, там и Кадыров, и Пригожин начинают выяснять отношения, кто в этом виноват, ищут крайних и находят там в лице того же командующего центральным военным округом полковника Александра Лапина. Я думаю, что эта история еще продолжится. И также возникает вопрос потерь россиян в этой зоне. Говорилось о том, что там с начала операции было около 5 тыс. живой вражеской силы, но скорее эта цифра меньше из-за потерь и попыток противника сбежать из котла малыми группами.

Что касается военной составляющей операции по Лиману, то думаю, что она имеет оперативное значение для дальнейшего продвижения ВСУ, потому что это открывает ворота для освобождения Донбасса. Это движение либо на Сватово, либо на Кременную, далее вытеснение врага из Луганской области как один из вариантов развития этой ситуации. Собственно, это возможности, которыми может воспользоваться наш Генштаб, учитывая существующие силы, средства и резервы, и, конечно, понимание ситуации со всеми необходимыми данными, которых у нас не хватает в таком объеме.

Я спросил у полковника запаса и эксперта Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка об аспектах, связанных с операцией в Лимане, какие возможности открывает этот успех для украинской армии на перспективу

В первую очередь следует обратить внимание на то, что Генштаб проводит операцию, оперируя при этом межведомственной группировкой войск. Это высший пилотаж, это очень сложная задача, ведь под единым руководством сосредоточены разнообразные силы и средства разноведомственной принадлежности. Пожалуй, Украина сегодня единственная страна, которая имеет практический опыт проведения таких операций. Это очень сложно в организационном плане, в плане координации, но одновременно свои задачи в одном районе, не мешая друг другу, выполняют ВСУ, нацгвардия, подразделения национальной полиции, ну к тому, что Укртелеком и почта также присутствуют в районах, где ведение боевых действий закончилось и происходит восстановление нормальной цивилизованной жизни для людей.

Относительно военного аспекта

Мы видим, что развитие событий на Харьковщине повлекло определенные сдвиги на севере Донецкой области и все это выливается в то, что, скорее всего, в ближайшую неделю, возможно, что ВСУ выйдут на административную границу Харьковской и Луганской областей. Государственная граница достигнута: на определенных участках пограничная служба возвращается к охране. Безусловно, с той стороны продолжаются обстрелы и провокации. Вот на днях в районе КПВВ "Гоптовка" пыталась 138 бригада вооруженных сил РФ что-то такое изобразить вроде наступления - у них ничего не получилось.

Мы видим, что перерезан маршрут поставок Донецкой группировки через Уразово, Купянск и дальше на Юг. Постепенно благодаря успешному проведению операции в районе Лимана мы продвигаемся в направлении второй трассы с Севера на Юг: Троицкое, Сватово, Рубежное, Северодонецк и дальше на Юг, то есть будет перерезана вторая магистраль снабжения. Российская группировка в Луганской и Донецкой областях в этих условиях останется исключительно с логистикой через Ростовскую область. Это достаточно далеко, хотя в принципе это еще позволит снабжать всем необходимым те войска, которые противник успел взыскать.

На сегодняшний день завершена Лиманская операция, от Лимана напрямую до Северодонецка около 50 км, из Купянска до Нижней Дуванки где-то 40 км, из Боровой до Сватового где-то 30 км. То есть, это такая тактическая перспектива в течение 3-5 суток вполне возможно, что наши войска появятся и в Сватовом, и в Рубежном. Поэтому развитие событий для нас очень благоприятное, а для правого фланга донецкой группировки противника крайне неблагоприятное.

Я попросил господина Виктора дать оценку по количеству войск противника, оборонявшегося в зоне Лимана

Будет ли раскол в системе управления армии России

Это такая военная бухгалтерия, всем хочется знать до последнего бойца, а что там было. Невозможно это сделать, учитывая следующее. Четкую численность там имели подразделения вооруженных сил РФ: там были, если я не ошибаюсь, 252 и 752 мотострелковых полка, подразделения 21 отдельной мотострелковой бригады, имеющие выразительный штат и численность. От каждого там было примерно две батальонные тактические группы неполного состава. Туда заводились и подразделения артиллерии 147 самоходного артиллерийского полка немногочисленно, были сведения, что туда зашел дивизион реактивных "ураганов", правда только 7 пусковых установок вместо 12. Другие силы – это отряды боевого активного резерва страны "Барс" 13-й и 16-й. 13-й отряд – это "Русский легион", 16-й – это отряд "Кубань" – их численность не поддается какой-либо оценке, будем считать, что их было 300–500 человек. Были подразделения 2-й отдельной мотострелковой бригады – это незаконное вооруженное формирование сепаратистов Луганской области. Также разгромленные под Изюмом группы военнослужащих РФ отступали туда, но вряд ли их там кто-то считал. Оценка 4,5–5 тыс. бойцов – пожалуй, близка к истине.

Формально начальник генштаба генерал Герасимов отстранен от руководства, хотя в должности. Соответственно, несет ли он за это какую-либо ответственность – не совсем понятно, потому что генштаб РФ исключен из цепи управления боевыми действиями в Украине. Ниже находятся командующие четырех командований, в том числе и генерал-полковник Лапин, командующий войсками центрального военного округа РФ. Он руководил в принципе обороной на этом направлении, потерпел поражение и он на сегодняшний день является самой удобной фигурой, чтобы на него повесить всех собак. Возмущение господина Кадырова меня лично удивляет. Тикток-генерал находится в параллельной реальности и считает себя уровнем генерал-полковника с образованием школы где-то на задворках Российской империи. Странно, я на это не считался бы вообще. Господин Пригожин – бизнесмен, он потерял вместе с завербованными бойцами деньги, хотя может и сэкономил или заработал даже, но так же это не та фигура, которая вообще должна была что-то там оценивать на фронте. Он выполняет совсем другую задачу, он создавал частную военную компанию без представления о военном деле. Следует считать, что в тоталитарном государстве, формально диктаторском, виновников в каких-то просчетах назначают, а не пытаются разбираться и искать реальные причины. Поэтому я думаю, что скорее всего козлом отпущения будет генерал Лапин.

Есть ли признаки уменьшения возможностей русской армии по удержанию херсонских и запорожских плацдармов

Развитие событий в Харьковской области мы видели, когда противник своевременным введением оперативных резервов в операцию мог бы, если не остановить, то крайне усложнить продвижение ВСУ. Но так не вышло. На донецком направлении мы видим, что отдельные подразделения батальонов тактической группы отсюда снимаются и перебрасываются на запорожское направление. Так же интересна ситуация. Видим, что усиление не поступает на Херсонско-Бериславский плацдарм. Создается впечатление, что войска на этом плацдарме в качестве тапка брошены нашему терьеру, чтобы он там чем-то себя занял.

Лично для меня складывается картина, что Кремль делает ставку на удержание сухопутного коридора в Крым и готов уступить часть Луганской области, уже забыл о Харьковской, покинет войска на правом берегу Днепра. А вот битва за удержание сухопутного коридора между Мариуполем через Бердянск, Мелитополь на Крым – это будет очень тяжелая борьба. Количество накопленных там войск, создание там командования на театре военных действий – это все признаки того, что именно там Кремль сосредоточил основные усилия.

При этом параллельно происходит и мобилизация. Я попросил Виктора Кевлюка оценить, когда Украина почувствует результаты российской мобилизации

На днях в одном из интервью эксперт употребил очень хороший термин "фатализм", подавляющее большинство призванных по мобилизации – фаталисты. Они, между очень плохой жизнью у себя внутри псевдоимперии и такой же ужасной жизнью с перспективой трагического финала, ничего не выбирают. Они просто плывут по течению. И из происходящего известно, что около 30 тыс. призванных по мобилизации проходят подготовку для дальнейшего доукомплектования элитных воинских частей. О каких именно частях идет речь – не совсем понятно, хотя мы видим, что бригада спецназначения, подразделения воздушно-десантных войск морской пехоты на полигонах активно тренируют мобилизованных.

Конечно, качество не то, ни о каких стандартах уровня New Course Special Operations Preparation Course (SOPC), по которому готовится, например, украинский спецназ, речь не идет, но эти люди получают какую-то более или менее сознательную подготовку. Еще около 60 тыс. будут вовлечены в более длительные сроки подготовки. Где-то ближе к новому году мы сможем увидеть их в воинских частях. Видим, что личный состав прибывает в пункты постоянной дислокации мотострелковых бригад. Пожалуй, эти 30 и 60 тыс. мы увидим на украинских территориях после нового года. Все остальное – даже под Лиманом они уже попадали в плен, когда была поднята на усиление танковая рота в количестве 7 танков, из которых 2 не доехали вообще, не факт, что по техническим причинам, возможно и по нежеланию участвовать в боевых действиях танковых экипажей. То есть подготовка в течение суток там кем-то считается достаточной.

Разделение условно 100 и 200 тыс. можно объяснить тем, что пропускная способность учебных центров, наличие материально-технической базы, наличие количества инструкторов не позволяет одновременно проводить подготовку большого количества военнослужащих. Поэтому 100 тыс. получают более-менее приемлемую подготовку, остальные будут готовиться, как говорят, на приказармовой учебно-материальной базе. И в ускоренном порядке окажется в качестве маршевых пополнений буквально в ближайшее время на переднем крае.

Как это повлияет на боевые действия

Из-за того, что срока подготовки для овладения современным оружием фактически нет, это будут обычные пехотинцы, обученные элементарным вещам и немного выживанию на поле боя. Их количество 300 тыс. – это много, но доставить их сиюминутно и ввести в операцию в одном месте – задача абсолютно нереальная. Вводиться в бой пополнение будет постепенно, соответственно, у наших пулеметчиков будет время поменять стволы, выпить кофе, прицелиться и дальше продолжить свою оборону. Существенно эти пополнения на развитие событий на фронте повлиять не могут не только из-за низкой квалификации и мотивации, а из-за того, что не происходит подготовка подразделений. Пока мы не наблюдаем, чтобы какая-то из бригад была отведена в тыл, была доукомплектована, прошла полный цикл боевого слаженья и возвращена на фронт. Пока все манипуляции происходят максимум в батальон.

Виктор Кевлюк рассказал мне, реальна ли угроза использования противником ядерного оружия

Чтобы определиться, фейк это или нет, воздушные силы США подняли в воздух самолеты RC-135, задача которых выявлять вторичные признаки перемещения ядерного оружия. Они более работают по стратегическим носителям, которые не будут применены, но это признак тревожный. Это самолеты, как правило, несут дежурство на земле. Если уже находятся на круглосуточном дежурстве в воздухе, то не все так хорошо, у США есть беспокойство. Что касается тактического ядерного оружия, то артиллерийских боеприпасов у вооруженных сил РФ нет, они были сняты с вооружения в начале 2000-х годов и утилизированы.

В распоряжении вооруженных сил России на сегодняшний день есть тактические ядерные заряды, мощностью от 10 до 100 килотонн, которые могут быть применены либо ракетными подразделениями "Искандер", либо с носителей воздушных крылатых ракет типа Х-101, Х-55.

На сегодняшний день на дежурстве на аэродромах Шайковка и Энгельс находятся готовые к применению крылатых ракет бомбардировщики дальней авиации, чьи боевые части подключены к ракетам-носителям, мне неизвестно о том, что боевые части ядерные. Поэтому такое развитие событий возможно, но оно крайне маловероятно.