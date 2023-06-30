Выводы из интервью Залужного

Интервью Залужного достаточно жесткое, прямолинейное, без вариантов. Он говорил о том, что оружия нужно больше, нужны самолеты , потому что все концепции, в том числе и НАТО, предполагают доминирование в воздухе и только после этого проведение наступательных операций. Мы поступаем так, как мы вынуждены действовать в этих условиях. Залужный говорил о необходимости боеприпасов, потому что дальше остается преимущество у РФ - в отдельные дни оно десятикратное. Он также говорил, что враг угрожает использованием тактического ядерного оружия и говорит, что мы будем воевать и это нас не пугает. Главные выводы – оружия нужно больше, авиации нам не хватает и при всех угрозах мы все равно осуществляем продвижение на линии фронта. Даже если оно выглядит медленным, то оно сформировано теми возможностями, которые есть сегодня и той тактикой, которую выбирают ВСУ, чтобы обеспечить уничтожение противника и сохранение наших жизней.

Давление Зеленского на НАТО

Президент оказывает давление на лидеров стран НАТО, чтобы они приняли решение о временных рамках и четких параметрах вступления Украины. Диалог со странами не прекращается, потому что предлагаются и промежуточные варианты – промежуточные гарантии безопасности, гарантии от отдельных стран, военная и экономическая поддержка. Без вступления в НАТО все эти варианты будут промежуточными. Сейчас страны Европы демонстрируют достаточный толчок по оказанию нам экономической помощи. Относительно военной помощи - процесс поддержки продолжается, но задачи перед ВСУ масштабнее и потребности больше, чем сейчас дают западные страны.

Наступление ВСУ на юге и Бахмуте, действия возле Днепра в Херсонской области

Увеличение показателей уничтоженной русской артиллерии (свыше 620 единиц в месяц), комплексов ПВО (56) являются пиковыми по сравнению с другими периодами. Это говорит, что наша концепция – выманивание резервов, уничтожение артиллерии и средств ПВО – важная составляющая в проведении наступательных действий. Наступление продолжается с 4 июня, мы имеем продвижение до 10 км по отдельным участкам, но все действия по линии по основным фортификациям россиян. Это не значит, что что-то идет не так. Фронт расширяется, и россияне вынуждены перебрасывать на наиболее угрожающие участки резервы и показывать свою артиллерию. Ну а потом они уничтожается. Это признак того, что у нас есть формат концепции продвижения на юге. Мы стараемся пробивать оборону без авиации из-за сухопутного решения и артиллерии. Это определяет наши подходы по всему участку, прежде всего, Запорожского фронта.

На юге у нас есть два главных направления – Токмакское (от Орехова до Мелитополя) и Бердянский (от Великой Новоселки в сторону Азовского побережья). В направлении Орехова мы вплотную приблизились к линии обороны в Роботино. Там россияне пытаются удержать свои позиции.

А когда мы говорим о Великой Новоселке – там есть населенные пункты Приютное, Урожайное, где идут бои. Россияне пытаются сдерживать действия наших подразделений и опрокидывать свои резервы. Для резервов уже используются бригады сил специального назначения. В Роботине есть две бригады спецназа. Это говорит, что враг начинает использовать все имеющиеся у него резервы. Ситуация с точки зрения плановых действий Сил обороны Украины вполне логична и прогнозируема.

Вокруг Бахмута ВСУ также пытаются давить россиян. Направления наступления почти по всем секторам. Ситуация там не выглядит простой, потому что за последние дни противник начал опрокидывать подразделения, даже с Лиманского направления. Это делается, чтобы сдерживать наступление Украины. Резервы опрокидываются в сторону Берховки и Клещиевки, чтобы не дать нашим подразделениям продвигаться к господствующим высотам. Думаю, что перелом и наш успех – это вопрос времени.

Сегодня был нанесен удар по Бердянску – это хаб россиян, чтобы усиливать свои подразделения по всему фронту на юге. Удар был нанесен ракетой Storm Shadow по составам и штабу. Думаю, что тактика уничтожения инфраструктуры и ключевых объектов в глубине обороны противника будет продолжена. Мы видели историю и с Чонгаром. Эта тактика – это вторая составляющая наших наступательных действий. Сначала мы артиллерией уничтожаем все, что есть в первой линии обороны, а вторая составляющая – это работа по глубоким тылам противника.

Много ожиданий, что ВСУ будут развертывать наступление в районе Херсона. Эти выводы слишком оптимистичны, потому что обеспечить десантирование через реку и решиться на логистическое обеспечение десанта очень сложно. Наши спецподразделения действуют в этом направлении и они в дальнейшем будут отворачивать противника, заставлять сюда возвращать резервы, которые были переброшены на другие участки. Это направление для РФ остается тревожным и неопределенным, а для ВСУ оно будет перспективным.

Если США передадут ATACMS и кассетные боеприпасы – это станет основой для перемен на фронте, Польша сигнализирует о желании быть более сильной

Все американские политики отмечают, что передача ракет ATACMS Украине - это усиление наших возможностей противостоять РФ. Спикер Пентагона сказал, что пока об этом ничего не знает. Передача ATACMS актуальна и сам политический фон в США существенно изменился в поддержку этого шага. Ракеты с дальностью до 300 км могут существенно изменить ситуацию с точки зрения уничтожения важнейших целей противника. Также обсуждается вопрос о передаче кассетных боеприпасов. Каждый такой снаряд 155-мм заменяет десяток фугасных, которые сейчас используют ВСУ. Сейчас США нам передали около 2 млн боеприпасов калибра 155 мм, но в дальнейшем потребности значительны. Учитывая уменьшение запасов стран, ставка на кассетные боеприпасы вполне оправдана - США имеют в запасе аж 3 млн. Решение о передаче этих запасов в ближайшее время - это то, что нам крайне нужно для качественных изменений на поле боя. Мы как раз на средства артиллерии вынуждены проламывать оборону противника. Когда мы подойдем к фортификационным сооружениям, которые еще прочнее, то потребность в артбоеприпасах возрастет. Думаю, что решения и по ATACMS и по кассетным боеприпасам будут гарантированной основой для качественных изменений на поле боя и поддержки наших наступательных действий.

Польша уже второй раз просит НАТО и США рассмотреть возможность размещения ядерного оружия у него на территории. В настоящее время пять стран в Европе имеют базы, где хранится тактическое ядерное оружие Альянса. Польша хочет быть шестой из-за действий РФ и Беларуси. Я мало верю в то, что США согласятся на расширение баз базирования ядерного оружия – то, что есть в Европе, американцев вполне удовлетворяет. Мы понимаем, что Польша четко сигнализирует, что она должна быть мощнее. В частности, опираясь на поддержку США, возможно, даже с ядерной компонентой.