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Аналитика

Успех ВСУ в Бахмуте – вопрос времени, а для качественных изменений на фронте нужны кассетные боеприпасы: военные итоги недели

Сергей Згурец
30 июня, 2023 пятница
22:22
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Главные выводы из интервью главка ВСУ Залужного, Силы обороны продолжают наступление, а США серьезно думают о передаче ATACMS и кассетных боеприпасов - читайте больше в военных итогах недели

Выводы из интервью Залужного

Интервью Залужного достаточно жесткое, прямолинейное, без вариантов. Он говорил о том, что оружия нужно больше, нужны самолеты , потому что все концепции, в том числе и НАТО, предполагают доминирование в воздухе и только после этого проведение наступательных операций. Мы поступаем так, как мы вынуждены действовать в этих условиях. Залужный говорил о необходимости боеприпасов, потому что дальше остается преимущество у РФ - в отдельные дни оно десятикратное. Он также говорил, что враг угрожает использованием тактического ядерного оружия и говорит, что мы будем воевать и это нас не пугает. Главные выводы – оружия нужно больше, авиации нам не хватает и при всех угрозах мы все равно осуществляем продвижение на линии фронта. Даже если оно выглядит медленным, то оно сформировано теми возможностями, которые есть сегодня и той тактикой, которую выбирают ВСУ, чтобы обеспечить уничтожение противника и сохранение наших жизней.

Давление Зеленского на НАТО

Президент оказывает давление на лидеров стран НАТО, чтобы они приняли решение о временных рамках и четких параметрах вступления Украины. Диалог со странами не прекращается, потому что предлагаются и промежуточные варианты – промежуточные гарантии безопасности, гарантии от отдельных стран, военная и экономическая поддержка. Без вступления в НАТО все эти варианты будут промежуточными. Сейчас страны Европы демонстрируют достаточный толчок по оказанию нам экономической помощи. Относительно военной помощи - процесс поддержки продолжается, но задачи перед ВСУ масштабнее и потребности больше, чем сейчас дают западные страны.

Наступление ВСУ на юге и Бахмуте, действия возле Днепра в Херсонской области

Увеличение показателей уничтоженной русской артиллерии (свыше 620 единиц в месяц), комплексов ПВО (56) являются пиковыми по сравнению с другими периодами. Это говорит, что наша концепция – выманивание резервов, уничтожение артиллерии и средств ПВО – важная составляющая в проведении наступательных действий. Наступление продолжается с 4 июня, мы имеем продвижение до 10 км по отдельным участкам, но все действия по линии по основным фортификациям россиян. Это не значит, что что-то идет не так. Фронт расширяется, и россияне вынуждены перебрасывать на наиболее угрожающие участки резервы и показывать свою артиллерию. Ну а потом они уничтожается. Это признак того, что у нас есть формат концепции продвижения на юге. Мы стараемся пробивать оборону без авиации из-за сухопутного решения и артиллерии. Это определяет наши подходы по всему участку, прежде всего, Запорожского фронта.

Втрати РФ (ППО і артилерія)

На юге у нас есть два главных направления – Токмакское (от Орехова до Мелитополя) и Бердянский (от Великой Новоселки в сторону Азовского побережья). В направлении Орехова мы вплотную приблизились к линии обороны в Роботино. Там россияне пытаются удержать свои позиции.

Карта. Запорізька область. Оріхів. Пятихатки. Василівка.300623

А когда мы говорим о Великой Новоселке – там есть населенные пункты Приютное, Урожайное, где идут бои. Россияне пытаются сдерживать действия наших подразделений и опрокидывать свои резервы. Для резервов уже используются бригады сил специального назначения. В Роботине есть две бригады спецназа. Это говорит, что враг начинает использовать все имеющиеся у него резервы. Ситуация с точки зрения плановых действий Сил обороны Украины вполне логична и прогнозируема.

Карта. Донеччина/Запорізька область. 300623

Вокруг Бахмута ВСУ также пытаются давить россиян. Направления наступления почти по всем секторам. Ситуация там не выглядит простой, потому что за последние дни противник начал опрокидывать подразделения, даже с Лиманского направления. Это делается, чтобы сдерживать наступление Украины. Резервы опрокидываются в сторону Берховки и Клещиевки, чтобы не дать нашим подразделениям продвигаться к господствующим высотам. Думаю, что перелом и наш успех – это вопрос времени.

Карта. Бахмут. Північ. 300623

Карта. Бахмут. Південь. 300623

Сегодня был нанесен удар по Бердянску – это хаб россиян, чтобы усиливать свои подразделения по всему фронту на юге. Удар был нанесен ракетой Storm Shadow по составам и штабу. Думаю, что тактика уничтожения инфраструктуры и ключевых объектов в глубине обороны противника будет продолжена. Мы видели историю и с Чонгаром. Эта тактика – это вторая составляющая наших наступательных действий. Сначала мы артиллерией уничтожаем все, что есть в первой линии обороны, а вторая составляющая – это работа по глубоким тылам противника.

Много ожиданий, что ВСУ будут развертывать наступление в районе Херсона. Эти выводы слишком оптимистичны, потому что обеспечить десантирование через реку и решиться на логистическое обеспечение десанта очень сложно. Наши спецподразделения действуют в этом направлении и они в дальнейшем будут отворачивать противника, заставлять сюда возвращать резервы, которые были переброшены на другие участки. Это направление для РФ остается тревожным и неопределенным, а для ВСУ оно будет перспективным.

Если США передадут ATACMS и кассетные боеприпасы – это станет основой для перемен на фронте, Польша сигнализирует о желании быть более сильной

Все американские политики отмечают, что передача ракет ATACMS Украине - это усиление наших возможностей противостоять РФ. Спикер Пентагона сказал, что пока об этом ничего не знает. Передача ATACMS актуальна и сам политический фон в США существенно изменился в поддержку этого шага. Ракеты с дальностью до 300 км могут существенно изменить ситуацию с точки зрения уничтожения важнейших целей противника. Также обсуждается вопрос о передаче кассетных боеприпасов. Каждый такой снаряд 155-мм заменяет десяток фугасных, которые сейчас используют ВСУ. Сейчас США нам передали около 2 млн боеприпасов калибра 155 мм, но в дальнейшем потребности значительны. Учитывая уменьшение запасов стран, ставка на кассетные боеприпасы вполне оправдана - США имеют в запасе аж 3 млн. Решение о передаче этих запасов в ближайшее время - это то, что нам крайне нужно для качественных изменений на поле боя. Мы как раз на средства артиллерии вынуждены проламывать оборону противника. Когда мы подойдем к фортификационным сооружениям, которые еще прочнее, то потребность в артбоеприпасах возрастет. Думаю, что решения и по ATACMS и по кассетным боеприпасам будут гарантированной основой для качественных изменений на поле боя и поддержки наших наступательных действий.

Польша уже второй раз просит НАТО и США рассмотреть возможность размещения ядерного оружия у него на территории. В настоящее время пять стран в Европе имеют базы, где хранится тактическое ядерное оружие Альянса. Польша хочет быть шестой из-за действий РФ и Беларуси. Я мало верю в то, что США согласятся на расширение баз базирования ядерного оружия – то, что есть в Европе, американцев вполне удовлетворяет. Мы понимаем, что Польша четко сигнализирует, что она должна быть мощнее. В частности, опираясь на поддержку США, возможно, даже с ядерной компонентой.

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