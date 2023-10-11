Усовершенствованные российские дроны "Ланцет" могут летать на расстояние до 70 км, - Гуменюк

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо"

“Сейчас россияне могут прибегать к модернизации своих вооружений. Также они продолжают усовершенствовать свои беспилотники. Поскольку нашу войну не зря называют войной дронов. Сегодня все чаще боевые действия переходят в воздух”, – пояснила Гуменюк.

Капитан первого ранга также добавила, что россияне увеличили атаки дронами с ВОТ.

"Даже тогда, когда наша контрбатарейная борьба имеет успех и мы выбиваем артиллерию противника, россияне все чаще применяют ударные дроны с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра. В том числе и сбрасывающие взрывчато-осколочные боеприпасы. Что касается их дронов "Ланцет" то действительно в последнее время россияне начали показывать чудеса их технического усовершенствования. Поскольку если раньше эти дроны баражировали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км", - добавила она.