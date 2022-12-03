"Уснул и не проснулся": новая причина возвращения мобилизованных россиян в цинка

Новый перехват был опубликован на канале СБУ в телеграмме.

По материалам Службы безопасности, россиянка жаловалась своему мужу, воюющему на Донецком направлении, о ситуации с мобилизацией в Сибири. Она утверждала, что вновь прибывшие военные РФ возвращаются в дом в цинковых гробах.

"Уже толпы мобилизованных домой назад приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще очень много, чуть ли не каждый день пишут. Самое интересное, (причина гибели, - ред.): "уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях , или где-то там в боевых действиях", - возмутилась женщина.

В ответ мужчина сказал, что, по его мнению, так командование стремится снизить панику перед очередной волной мобилизации, которая запланирована на декабрь. Он утвердил: "новобранцы" деморализованы и калечат себя самым разным образом.

Напомним, ранее о планах захватчиков провести полномасштабную "мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области сообщил мэр Мелитополя.

Также стало известно, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными – их собираются заменить призывниками.

29 ноября Силы ССО ВСУ сообщили, что Россия концентрирует ресурс для проведения "мобилизации" на оккупированной Херсонщине.

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