"Уснул и не проснулся": новая причина возвращения мобилизованных россиян в цинка
В перехватах Службы безопасности Украины россиянка жалуется, что в СМИ Сибири "чуть ли не каждый" день появляются сообщения о мертвых россиянах
Новый перехват был опубликован на канале СБУ в телеграмме.
По материалам Службы безопасности, россиянка жаловалась своему мужу, воюющему на Донецком направлении, о ситуации с мобилизацией в Сибири. Она утверждала, что вновь прибывшие военные РФ возвращаются в дом в цинковых гробах.
"Уже толпы мобилизованных домой назад приезжают. В цинке. У нас в Сибири уже вообще очень много, чуть ли не каждый день пишут. Самое интересное, (причина гибели, - ред.): "уснул и не проснулся"... Не то чтобы там где-то на учениях , или где-то там в боевых действиях", - возмутилась женщина.
В ответ мужчина сказал, что, по его мнению, так командование стремится снизить панику перед очередной волной мобилизации, которая запланирована на декабрь. Он утвердил: "новобранцы" деморализованы и калечат себя самым разным образом.
- Напомним, ранее о планах захватчиков провести полномасштабную "мобилизацию" мужчин в армию РФ на оккупированной части Запорожской области сообщил мэр Мелитополя.
- Также стало известно, что власти РФ ожидают к весне потерю 100 тысяч мобилизованных убитыми и ранеными – их собираются заменить призывниками.
- 29 ноября Силы ССО ВСУ сообщили, что Россия концентрирует ресурс для проведения "мобилизации" на оккупированной Херсонщине.
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