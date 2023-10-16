"Услышьте нас": в Киеве проходит мирная акция семей пленных
Сегодня, 16 октября, в Киеве на Майдане Незалежности проходит мирная акция близких и родственников пленных "Услышьте нас"
Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.
В столице на Майдане Незалежности проходит мирная акция близких и родственников пленных "Услышьте нас". В 12 ч будут направляться к Офису президента, чтобы передать обращение Владимиру Зеленскому и Валерию Залужному.
- Напомним, в субботу, 16 сентября 2023 года, под зданиями городских администраций Киева и Одессы собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии, а не на "новейшую плитку и лучшие клумбы". Участники акций обещают, что не прекратят их, пока власти не пересмотрят свою позицию.
- Аналогичная акция состоялась и в следующую субботу, 23 сентября 2023 года, в Киеве уже во второй раз, в Одессе – в третий раз. Под зданиями городских администраций собрались протестующие с требованиями к власти заложить в бюджет средства на нужды армии. Но только в столице депутаты отреагировали на митинг
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