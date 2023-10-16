"Услышьте нас": в Киеве проходит мирная акция семей пленных

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.

В столице на Майдане Незалежности проходит мирная акция близких и родственников пленных "Услышьте нас". В 12 ч будут направляться к Офису президента, чтобы передать обращение Владимиру Зеленскому и Валерию Залужному.