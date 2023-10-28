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OPINION

"Услышьте ХАМАС". Роспропаганда оправдывает свой антисемитизм

Ольга Лень
28 октября, 2023 суббота
14:07
Мнение

Дмитрий Киселев заявил, что Россия – исторически мусульманская страна

Дмитрий Киселев нашел оправдание для русского антисемитизма. Из его утверждений следует, что РФ — исторически мусульманская страна. А для мусульман, по определению российского государственного телевидения, антисемитизм – это культурная норма.

Следовательно, из этого следует, что для РФ антисемитизма — традиционная ценность и скрепка.

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Многое приходится видеть дикого. Но рассказывать, будто никакое цивилизационное продвижение не способно противостоять дикости и животным инстинктам, и что это присуще определенному религиозному сообществу, и на этой почве оправдывать эти дикие инстинкты — это уже новый уровень оскотинивания российских пропагандистов. Не удивительно, что они уже жрут не только окружение, но и друг друга.

И такого яростного оправдания террористов ХАМАС тоже никто, кроме российских пропагандистов, себе не позволяет. "ХАМАС никогда не говорили, что хотят смерти всем израильтянам", - это прямая цитата пропагандонши, которая на Первом телеканале играет условную Антонину.

"ХАМАС не говорили. Услышьте ХАМАС".

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Об авторе. Ольга Лень, журналистка Эспрессо

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