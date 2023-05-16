"Услышит позицию Украины": в Госдепе прокомментировали визит спецпредставителя Китая в Украину
В Государственном департаменте США считают ожидаемый визит в Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя важным в контексте возможности Пекина узнать непосредственно о позиции Киева по окончании развязанной РФ полномасштабной войны против нашего государства
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател, передает Укринформ.
По его словам, для Китая "важно услышать напрямую" от украинской стороны, почему необходимо "уважать беспокойство Украины в плане безопасности, а также ее суверенитет и территориальную целостность".
Также представитель американского внешнеполитического ведомства, говоря о каких-либо дипломатических усилиях, напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".
Пател отмечает, что результат должен соответствовать принципам суверенитета и территориальной целостности, и "никто не стремится к завершению этой войны больше, чем наши украинские партнеры".
Вместе с тем, отмечает представитель Госдепа США, РФ не демонстрирует серьезную заинтересованность в прекращении войны, а на самом деле "действует совершенно противоположным способом".
"В то время как другие - включая президента Зеленского, изложившего собственный мирный план - сосредоточены на поиске способов положить этому конец, Россия запускает беспилотники и ракеты в соседнюю страну, чтобы поразить жилые дома и больницы, кинотеатры, убить большое количество детей", – сказал Пател.
- Напомним, 12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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