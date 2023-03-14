"Услышать Украину": США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским
США поощряли лидера Китая Си Цзиньпина поговорить непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом заявил представитель Белого дома в понедельник, на фоне сообщений о том, что китайский лидер проведет телефонный разговор с Зеленским, сообщает CNN.
"Мы поощряли Си обратиться к президенту Зеленскому, потому что мы считаем, что КНР и сам Си должны напрямую услышать украинскую точку зрения, а не только российскую точку зрения по этому поводу", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам на борту Air Force One . "На самом деле мы выступали перед Пекином за то, чтобы эта связь произошла".
Он сказал, что США поощряли этот разговор "публично", а также "частно для КНР".
Салливан добавил, что американские официальные лица "сегодня разговаривали с нашими украинскими коллегами" и украинцы не получили официального подтверждения того, что будет телефонный звонок или видеоконференция с Си.
"Мы надеемся, что будут. Это было бы хорошо, потому что это потенциально привнесет больше баланса и перспективы в то, как КНР подходит к этому, и мы надеемся, что это и дальше будет отказывать их от выбора предоставления правовой помощи России", – добавил. Салливан.
- Напомним, накануне мировые медиа сообщали, что Си Цзиньпин намерен поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Этот разговор должен пройти на следующей неделе, когда лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву.
- 11 марта в МИД Канады призвали Си Цзиньпина к диалогу с Зеленским.
- 24 февраля Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпинем.
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