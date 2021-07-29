"Услышали ужасный крик": под Полтавой пантера напала на ветеринара, он в больнице
В зоопарке в селе Коваливка, под Полтавой, пантера напала на ветеринара
Об этом сообщает местное издание Kolo.News.
"По предварительной версии, пантера покусала местного ветеринара. Сейчас мужчина в больнице, его оперируют. Пока о состоянии пострадавшего говорить рано", - сказал Юрий Сулаев, спикер областной полиции.
По словам очевидцев, пантера напала на ветеринара сзади и схватила за голову. В зоопарке пока это событие не комментируют.
По данным местного СМИ, по состоянию на сейчас человек пришел в себя в больнице. Пострадавший - 33-летний житель Полтавы.
"Услышали страшный крик. Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Все сотрудники, схвативши палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову. Как-то все-таки людям удалось отбить мужчину у хищника", - рассказала одна из очевидиц происшествия.
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