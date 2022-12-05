"Услышал о больших деньгах": Фьюри сделал долгожданное заявление о супербое с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри согласился провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам британца, его промоутер Фрэнк Уоррен рассказал ему, что встреча с украинцем может состояться в феврале или марте 2023 года и согласен провести бой.
"Я с нетерпением жду большого 2023 года. Я слышу все эти разговоры о "больших деньгах" в Саудовской Аравии. Фрэнк говорил мне, что бой может произойти в первом квартале следующего года - в феврале или начале марта. Поэтому сделаем это. Я готов, и Усик, похоже, готов", - сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
- После боя Фьюри заявил, что перед поединком с Усикомему может понадобиться операция , после которой он будет возобновляться около двух месяцев.
- Также стало известно, что Александр Усик избежал проведения обязательной защиты титула IBF перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.
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