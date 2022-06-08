Об этом сообщает Правительство Канады.

Канада запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтегазовые компании в рамках новой волны санкций, направленных на усиление давления на путинский режим.

Новый раунд санкций Канады включает также запрет на предоставление инжиниринговых и бухгалтерских услуг.

"Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности России, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении министерства.

Ограничения ввели "в ответ на вопиющее и неоправданное вторжение президента России Владимира Путина в Украину".

"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

На нефть, газ и химпромышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД.

После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. Также она может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории.

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