Услуги для нефтяной, газовой и химической промышленности РФ: МИД Канады объявил о новых санкциях против России
Новый пакет санкций Канады включает запрет на предоставление услуг, в том числе рекламных, инжиниринговых и бухгалтерских, российской нефтегазовой и химической промышленности
Об этом сообщает Правительство Канады.
Канада запретила рекламным агентствам и агентствам по связям с общественностью работать на российские нефтегазовые компании в рамках новой волны санкций, направленных на усиление давления на путинский режим.
Новый раунд санкций Канады включает также запрет на предоставление инжиниринговых и бухгалтерских услуг.
"Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности России, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", - говорится в сообщении министерства.
Ограничения ввели "в ответ на вопиющее и неоправданное вторжение президента России Владимира Путина в Украину".
"Канада сделает все, что в ее силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину", - заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
На нефть, газ и химпромышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отмечает МИД.
- После вторжения России в Украину в феврале Канада ввела санкции против более 1070 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси. Также она может стать первой страной, которая примет законопроект о конфискации имущества и денег россиян на своей территории.
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