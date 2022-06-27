Условный срок за Z. В России - первый осужденный за "дискредитацию армии"
Суд в Нальчике дал два года условно жителю Кабардино-Балкарии Заурбеку Жамбекову, обвиняемому по статьям о дискредитации армии и вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления
Об этом сообщает Медуза ссылкой на Центр защиты прав человека "Мемориал".
По версии следствия, в марте Жамбеков попросил свою 12-летнюю дочь снять георгиевскую ленту, наклеенную в виде буквы Z с авто на одной из стоянок Нальчика. Владелицей машины оказалась сотрудница полиции.
В середине апреля с Жамбековым связались сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что имеют видеозапись инцидента и вызвали его в полицейский участок. По словам Жамбекова, там его ждали 16 сотрудников полиции и центра "Е".
На мужчину составили протокол о непослушании полицейскому, суд арестовал его на пять суток. Пока Жамбеков отбывал наказание, против него возбудили уголовное дело о дискредитации армии и вовлечении несовершеннолетней в совершение преступления.
Сторона обвинения просила наказание в размере двух лет колонии и штрафа в размере 100 тыс. рублей. Но суд не стал назначать Жамбекову реальный срок и уменьшил размер штрафа.
По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", это первый приговор по статье о дискредитации вооруженных сил России, которую добавили в уголовный кодекс после вторжения в Украину. Всего уголовные дела по этой статье возбудили против шести человек в пяти регионах России.
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