Условный срок и 2 млн на ВСУ: суд объявил приговор мэру Полтавы Мамаю, который пошел на соглашение со следствием
Александру Мамаю объявили приговор за растрату бюджета Полтавской общины на своих уборщиц – он признал вину и пошел на сделку со следствием
Об этом пишет издание Содержание из зала суда.
Суд утвердил соглашение Александра Мамая со следствием. Согласно ему, он 1 год не сможет занимать публичные должности и получил условный срок вместо 5 лет тюрьмы.
Кроме этого, Александр Мамай уже вернул в бюджет потраченные деньги на уборщиц. Во время заседания глава общины признался, что уборщиц устроили именно по его указанию, но не смог объяснить, зачем он это сделал
"Что побудило меня к этому действию, я до сих пор не могу ответить. Юридически мы все находимся в судебном заседании, а морально виноват во всем только я", - говорит глава Полтавской общины.
Экс-руководитель "Института развития города" Татьяна Татарина впервые публично подтвердила, что двое ее работниц действительно убирали имение Александра Мамая, а не выполняли работу, которую должны были. Во всем так же признались и две трудоустроенные уборщицы.
Приговор по этому делу завершает карьеру Александра Мамая как многолетнего руководителя Полтавы. Благодаря соглашению со следствием ему удалось избежать тюрьмы и еще некоторое время он будет оставаться председателем общества через юридические сроки.
Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов" 2 млн. грн.
- Напомним, что Александр Мамай также обвиняется в деле по разглашению информации об ВСУ. 23 января Киевский районный суд Полтавы отказался отстранить его от должности мэра в этом производстве.
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