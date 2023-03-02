Об этом пишет издание Содержание из зала суда.

Суд утвердил соглашение Александра Мамая со следствием. Согласно ему, он 1 год не сможет занимать публичные должности и получил условный срок вместо 5 лет тюрьмы.

Кроме этого, Александр Мамай уже вернул в бюджет потраченные деньги на уборщиц. Во время заседания глава общины признался, что уборщиц устроили именно по его указанию, но не смог объяснить, зачем он это сделал

"Что побудило меня к этому действию, я до сих пор не могу ответить. Юридически мы все находимся в судебном заседании, а морально виноват во всем только я", - говорит глава Полтавской общины.

Экс-руководитель "Института развития города" Татьяна Татарина впервые публично подтвердила, что двое ее работниц действительно убирали имение Александра Мамая, а не выполняли работу, которую должны были. Во всем так же признались и две трудоустроенные уборщицы.

Приговор по этому делу завершает карьеру Александра Мамая как многолетнего руководителя Полтавы. Благодаря соглашению со следствием ему удалось избежать тюрьмы и еще некоторое время он будет оставаться председателем общества через юридические сроки.

Кроме того, по условиям соглашения городской голова обязуется перечислить в Фонд United 24 на общий проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – "Армия дронов" 2 млн. грн.