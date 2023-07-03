Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Во время Вильнюсского саммита впервые состоится заседание Совета Украина - НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого органа Альянса. Это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО", - подчеркнул министр.

По словам Писториуса, он и генсек НАТО Йенс Столтенберг сошлись во мнении, что "Альянс никогда не должен становиться стороной конфликта".

"Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в Альянс", - подчеркнул глава минобороны Германии.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.