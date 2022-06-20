Об этом парамедик Тайра, недавно освобожденная из российского плена, написала в Facebook.

"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес на теперь около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом. Господним и всем причастным к этому чуду", — написала Юлия Паевская.

Она поделилась воспоминаниями об условиях в плену: "Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения".

По мнению Тайры, "необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там — мы совершенно бесправны как рабы... Эта тема болезненна и остра. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена".

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

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