Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо.

"Условия реинтеграции мы должны закладывать сейчас, до деоккупации. И реинтеграция должна начаться вместе с деоккупацией. В частности, речь идет о деколонизации Крыма, подразумевается выдворение почти миллиона граждан России, незаконно поселившихся во временно оккупированном Крыму", - сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что россияне, незаконно поселившиеся на временно оккупированном полуострове, будут мешать Украине проводить реинтеграцию.

"И это тоже входит в реинтеграцию, потому что мы не сможем ничего сделать в Крыму с момента восстановления государственного суверенитета Украины, если эти люди будут там продолжать жить и мешать нам", - добавил он.

15 августа Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Переходное правосудие по Крыму должно учитывать все аспекты жизни во время оккупации - этот процесс очень сложен.

Пора проговаривать и вырабатывать официальную политическую позицию по вопросу того, какой статус будет у Крыма после окончания войны и возвращения контроля над ним.