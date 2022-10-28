Условия реинтеграции Крыма нужно закладывать до увольнения, потому что на полуострове незаконно поселились почти 1 млн россиян, - глава Меджлиса Чубаров
Украина не сможет ничего сделать в Крыму с момента восстановления государственного суверенитета, если незаконно живущие на полуострове россияне будут там продолжать жить
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Еспресо.
"Условия реинтеграции мы должны закладывать сейчас, до деоккупации. И реинтеграция должна начаться вместе с деоккупацией. В частности, речь идет о деколонизации Крыма, подразумевается выдворение почти миллиона граждан России, незаконно поселившихся во временно оккупированном Крыму", - сказал он.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что россияне, незаконно поселившиеся на временно оккупированном полуострове, будут мешать Украине проводить реинтеграцию.
"И это тоже входит в реинтеграцию, потому что мы не сможем ничего сделать в Крыму с момента восстановления государственного суверенитета Украины, если эти люди будут там продолжать жить и мешать нам", - добавил он.
- 15 августа Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя.
- Переходное правосудие по Крыму должно учитывать все аспекты жизни во время оккупации - этот процесс очень сложен.
- Пора проговаривать и вырабатывать официальную политическую позицию по вопросу того, какой статус будет у Крыма после окончания войны и возвращения контроля над ним.
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